Miercuri se va petrece un aspect astrologic foarte tensionat! Marte din Scorpion formează un careu cu Pluto din Vărsător. Este esențial să ne amintim să folosim puterea noastră în mod responsabil. Acest aspect ne poate aduce la suprafață sentimente intense, provocându-ne să alegem între dominare și colaborare. Atenție la tendințele distructive!

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, miercuri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

