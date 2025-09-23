€ 5.0774
Data publicării: 19:33 23 Sep 2025

EXCLUSIV Horoscop 24 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Autor: Daniela Simulescu
fotografie-daniela-simulescu-emisiune_46778800 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de miercuri, 24 septembrie 2025.

Miercuri se va petrece un aspect astrologic foarte tensionat! Marte din Scorpion formează un careu cu Pluto din Vărsător. Este esențial să ne amintim să folosim puterea noastră în mod responsabil. Acest aspect ne poate aduce la suprafață sentimente intense, provocându-ne să alegem între dominare și colaborare. Atenție la tendințele distructive!

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, miercuri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

