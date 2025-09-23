Horoscop 23 septembrie. Risc de amăgire pentru o zodie

Horoscop zilnic. Astăzi avem o opoziție între Soare și Neptun.
Soarele, recent intrat în semnul Balanței, va face o opoziție cu Neptun din Berbec. Primul avertisment al astrelor este acela de a nu lăsa influențați de un ambalaj drăguț. După care, să nu credem promisiunile sau aparențele celorlalți. Cu alte cuvinte, este un risc mare de confuzie și amăgire.
Berbec/Ascendent în Berbec
S-ar putea să îi crezi prea repede pe cei din jurul tău. Adică, vei fi mai naiv ca altădată. Încearcă să nu crezi că tot ce zboară se mănâncă.
Taur/Ascendent în Taur
Haosul de la locul de muncă te va copleși. Astrele îți recomandă să eviți conflictele cu unii colegi sau procrastinarea.
Gemeni/Ascendent în Gemeni
Nu îți dai seama de realele intenții ale apropiaților. Cel mai bine ar fi să nu împărtășești prea repede informații din viața ta personală.
Rac/Ascendent în Rac
Este posibil să nu te înțelegi cu unii membri ai familiei. Una se zice și alte se face. Încearcă să nu aduci acuzații pe nedrept.
Leu/Ascendent în Leu
Vei avea tendința de a petrece prea mult timp în mediul online. Și pe urmă să fii cuprins de o stare de neliniște și de frici.
Fecioară/Ascendent în Fecioară
Sectorul financiar este amenințat. De aceea, astrele îți recomandă să nu te lași influențat de nimeni să faci o investiție.
Balanță/Ascendent în Balanță
Opoziția Soare-Neptun nu îți priește deloc. Pentru că nu ai încredere în nimeni și nimic. Nu ești sigur nici măcar de tine.
Scorpion/Ascendent în Scorpion
Intuiția ta este puternică de obicei. Dar astăzi s-ar putea să dea unele rateuri. De aceea, ți-ar face bine să stai departe de bârfe sau zvonuri.
Săgetător/Ascendent în Săgetător
S-ar putea să îți sabotezi singur unele inițiative. Dacă vrei să te sfătuiești cu cineva, astrele îți recomandă să nu te lași păcălit de vorbe mărețe.
Capricorn/Ascendent în Capricorn
Vei prelua unele responsabilități la locul de muncă gândindu-te că te vor ajuta să crești în ochii șefului. Însă, nu te pripi cu concluziile.
Vărsător/Ascendent în Vărsător
S-ar putea să te bazezi prea mult pe intelectul altora și prea puțin pe al tău. Chestiunile administrative îți vor da bătăi de cap.
Pești/Ascendent în Pești
Vei fi mai suspicios ca niciodată. Chiar și cu oamenii cei mai dragi. Unii dintre voi vor fi tentați să arunce cu banii în stânga și dreapta.
de Roxana Neagu