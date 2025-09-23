Horoscop 23 septembrie. Risc de amăgire pentru o zodie

Soarele, recent intrat în semnul Balanței, va face o opoziție cu Neptun din Berbec. Primul avertisment al astrelor este acela de a nu lăsa influențați de un ambalaj drăguț. După care, să nu credem promisiunile sau aparențele celorlalți. Cu alte cuvinte, este un risc mare de confuzie și amăgire.

Berbec/Ascendent în Berbec

S-ar putea să îi crezi prea repede pe cei din jurul tău. Adică, vei fi mai naiv ca altădată. Încearcă să nu crezi că tot ce zboară se mănâncă.

Taur/Ascendent în Taur

Haosul de la locul de muncă te va copleși. Astrele îți recomandă să eviți conflictele cu unii colegi sau procrastinarea.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Nu îți dai seama de realele intenții ale apropiaților. Cel mai bine ar fi să nu împărtășești prea repede informații din viața ta personală.

Rac/Ascendent în Rac

Este posibil să nu te înțelegi cu unii membri ai familiei. Una se zice și alte se face. Încearcă să nu aduci acuzații pe nedrept.

Leu/Ascendent în Leu

Vei avea tendința de a petrece prea mult timp în mediul online. Și pe urmă să fii cuprins de o stare de neliniște și de frici.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Sectorul financiar este amenințat. De aceea, astrele îți recomandă să nu te lași influențat de nimeni să faci o investiție.

Balanță/Ascendent în Balanță

Opoziția Soare-Neptun nu îți priește deloc. Pentru că nu ai încredere în nimeni și nimic. Nu ești sigur nici măcar de tine.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Intuiția ta este puternică de obicei. Dar astăzi s-ar putea să dea unele rateuri. De aceea, ți-ar face bine să stai departe de bârfe sau zvonuri.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

S-ar putea să îți sabotezi singur unele inițiative. Dacă vrei să te sfătuiești cu cineva, astrele îți recomandă să nu te lași păcălit de vorbe mărețe.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Vei prelua unele responsabilități la locul de muncă gândindu-te că te vor ajuta să crești în ochii șefului. Însă, nu te pripi cu concluziile.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

S-ar putea să te bazezi prea mult pe intelectul altora și prea puțin pe al tău. Chestiunile administrative îți vor da bătăi de cap.

Pești/Ascendent în Pești

Vei fi mai suspicios ca niciodată. Chiar și cu oamenii cei mai dragi. Unii dintre voi vor fi tentați să arunce cu banii în stânga și dreapta.