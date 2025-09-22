Echinocțiul de toamnă. Sau altfel spus, din punct de vedere astrologic, intrarea Soarelui în semnul în Balanță. Trecem de la meticulozitatea din sezonul Fecioarei la nevoia de armonie și diplomația din cel al Balanței.

Al doilea eveniment este intrarea lui Marte în Scorpion, unde va rămâne până pe 4 noiembrie. Inițiativele noastre nu vor mai fi la fel de fățișe. De multe ori, vom avea nevoie de un declic, frustrare sau de dorința de răzbunare pentru a trece la fapte.

Berbec/Ascendent în Berbec

Pentru tine, începe o perioadă în care îți vei da seama de tot ce este superficial și nu îți mai trebuie deloc.

Taur/Ascendent în Taur

Marte intră în casa a șaptea. Deci să nu te mire dacă relația cu partenerul devine mai dinamică față de ultima perioadă.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Te vei stresa suplimentar la locul de muncă. Însă, creativitatea te va ajuta să găsești soluțiile mai simple.

Rac/Ascendent în Rac

Evenimentele zilei te fac mai atent la ce contează cu adevărat în viața ta. Și astfel, vei elimina obiceiurile inutile.

Leu/Ascendent în Leu

Schimbarea Soarelui îți va aduce un chef de vorbă uimitor! Dar și talent oratoric. Cu familia s-ar putea să fii mai tendențios.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Astrele îți recomandă să discuți despre situația ta financiară doar cu persoanele cele mai apropiate. Stai departe de bârfe!

Balanță/Ascendent în Balanță

Începe sezonul tău! Vei primi o doză de energie, dorința de a face lucruri noi sau de a-ți lărgi cercul de cunoștințe.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Marte își începe tranzitul în semnul tău. Nimenu nu îți va putea opune rezistență. Pentru că vei avea motivație și forță.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Astrele îți recomandă să faci un pas în spate, să nu te implici în problemele altora și să îți protejezi planurile.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Soarele tranzitează casa carierei. Asta înseamnă că poți deveni mai vizibil. Însă depinde doar de tine dacă datorită unui succes sau din cauza unei greșeli.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Relația cu persoanele autoritare va avea de suferit. Însă, dacă te arăți dornic să înveți, acestea își vor schimba atitudinea față de tine.

Pești/Ascendent în Pești

Lucrurile mici și simple. De acestea te vei preocupa în mod special. Pentru că îți dai seama cât de mult îți schimbă viața în bine.