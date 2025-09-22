€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data publicării: 08:33 22 Sep 2025

EXCLUSIV Horoscop 22 septembrie 2025. Marte aduce forță pentru o zodie

Autor: Daniela Simulescu
fotografie-daniela-simulescu-august-2025_79201700 Astrolog Daniela Simulescu/ Foto emisiune
 

Horoscop zilnic. Astăzi avem două evenimente astrologice: intrarea lui Marte în Scorpion și Echinocțiul de toamnă.

Echinocțiul de toamnă. Sau altfel spus, din punct de vedere astrologic, intrarea Soarelui în semnul în Balanță. Trecem de la meticulozitatea din sezonul Fecioarei la nevoia de armonie și diplomația din cel al Balanței. 

Al doilea eveniment este intrarea lui Marte în Scorpion, unde va rămâne până pe 4 noiembrie. Inițiativele noastre nu vor mai fi la fel de fățișe. De multe ori, vom avea nevoie de un declic, frustrare sau de dorința de răzbunare pentru a trece la fapte.

Berbec/Ascendent în Berbec

Pentru tine, începe o perioadă în care îți vei da seama de tot ce este superficial și nu îți mai trebuie deloc.

Taur/Ascendent în Taur

Marte intră în casa a șaptea. Deci să nu te mire dacă relația cu partenerul devine mai dinamică față de ultima perioadă.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Te vei stresa suplimentar la locul de muncă. Însă, creativitatea te va ajuta să găsești soluțiile mai simple.

Rac/Ascendent în Rac

Evenimentele zilei te fac mai atent la ce contează cu adevărat în viața ta. Și astfel, vei elimina obiceiurile inutile.

Leu/Ascendent în Leu

Schimbarea Soarelui îți va aduce un chef de vorbă uimitor! Dar și talent oratoric. Cu familia s-ar putea să fii mai tendențios.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Astrele îți recomandă să discuți despre situația ta financiară doar cu persoanele cele mai apropiate. Stai departe de bârfe!

Balanță/Ascendent în Balanță

Începe sezonul tău! Vei primi o doză de energie, dorința de a face lucruri noi sau de a-ți lărgi cercul de cunoștințe.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Marte își începe tranzitul în semnul tău. Nimenu nu îți va putea opune rezistență. Pentru că vei avea motivație și forță.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Astrele îți recomandă să faci un pas în spate, să nu te implici în problemele altora și să îți protejezi planurile.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Soarele tranzitează casa carierei. Asta înseamnă că poți deveni mai vizibil. Însă depinde doar de tine dacă datorită unui succes sau din cauza unei greșeli.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Relația cu persoanele autoritare va avea de suferit. Însă, dacă te arăți dornic să înveți, acestea își vor schimba atitudinea față de tine.

Pești/Ascendent în Pești

Lucrurile mici și simple. De acestea te vei preocupa în mod special. Pentru că îți dai seama cât de mult îți schimbă viața în bine.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Echinocțiul de toamnă 2025: Data exactă și semnificațiile sale
Publicat acum 10 minute
Pană majoră la un operator de telefonie. Mai mulți oameni au murit pentru că nu au mai putut suna la urgențe
Publicat acum 11 minute
Donald Trump, despre Charlie Kirk: Martir al libertății americane
Publicat acum 17 minute
7 semne că se apropie un infarct. Apar cu mult timp înainte, dar mulți le ignoră
Publicat acum 19 minute
Sindicatele din Finanțe, avertisment pentru guvern: ANAF NU trebuie desființat
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 20 Sep 2025
Iluzia păcii s-a spulberat: Rusia a anunțat că se pregătește deja pentru următorul război
Publicat acum 12 ore si 26 minute
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat acum 12 ore si 18 minute
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat acum 14 ore si 48 minute
Băiat de 13 ani, mort după un accident cu trotineta. Adevărul motiv pentru care parlamentarii nu înăspresc legea
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close