Data actualizării: 21:09 18 Sep 2025 | Data publicării: 08:09 21 Sep 2025

EXCLUSIV Horoscop 21 septembrie 2025. Eclipsa de Soare deschide un nou capitol pentru zodie

Autor: Echipa Astrosens
Astrolog Daniela Simulescu
 

Horoscop zilnic. Duminică se petrece ultima eclipsă din 2025. 

Duminică se va petrece ultima eclipsă din 2025! Adică o Eclipsă de Soare/Lună Nouă în Fecioară. Orice eclipsă poate declanșa evenimente de genul celor predestinate. Trebuie să acordăm atenție sincronicităților, deoarece acestea poartă mesaje importante pentru noi.

Fiind vorba de arhetipul Fecioarei, avem nevoie de simplitate, disciplină și consistență pentru a ne atinge obiectivele sau pentru a pune în mișcare intențiile. 

Berbec/Ascendent în Berbec

Hărnicia exagerată nu ajută pe nimeni. Nici măcar pe tine! Deci încearcă să nu îți aglomerezi programul cu tot felul de activități.

Taur/Ascendent în Taur

Eclipsa de Soare se va petrece în casa a cincea. Timpul petrecut alături de copii va fi, cu siguranțâ, de neuitat. Ai nevoie de activități creative. 

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Este o zi bună pentru a te ocupa de locuință. De confortul acesteia. Așa că vei fi interesat să repari, decorezi sau să faci schimbări.

Rac/Ascendent în Rac

Unele discuții, aparent nesemnificative, îți vor aduce numeroase revelații. Astrele îți recomandă să spui ce te deranjează, nu să te abții.

Leu/Ascendent în Leu

În unele situații, vei fi mai chibzuit ca altădată. Îți vei prețui altfel resursele și îți vei da seama că timpul tău este scump.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Eclipsa de Soare se petrece în semnul tău. Deci este cazul să te înnoiești. Sau să începi un nou capitol, indiferent de domeniu.

Balanță/Ascendent în Balanță

Marte se pregătește să iasă din semnul tău. Asta înseamnă că s-ar putea să fii mai irascibil sau nerăbdător față de zilele trecute.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Relația cu unii prieteni s-ar putea să sufere. Poate și pentru că ai așteptări prea mari de la ei. Sau pentru că își schimbă prioritățile.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Vei fi nevoit să îți asumi noi responsabilități din partea familiei. Și nu te ajută la nimic să te victimizezi sau să încerci să scapi de acestea.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Astrele te invită să fugi de conversațiile moraliste, de prejudecăți sau de bârfe. Astfel, vei avea o zi mult mai liniștită.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Poate că este cazul să fii mai zgârcit, adică să nu îți mai consumi energia sau alte resurse pentru bunăstarea altor oameni.

Pești/Ascendent în Pești

Eclipsa de Soare se petrece în casa a șaptea. Relația cu partenerul se poate îmbunătăți mai ales dacă veți face echipă într-un proiect.

