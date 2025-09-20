Horoscop 20 septembrie 2025. O zodie va fi prea mofturoasă

Venus din Fecioară va face un careu cu Uranus din Gemeni. Vor exista evenimente neașteptate, mai ales în relațiile deja blazate și construite pe sacrificiul unuia dintre parteneri. Sau vom putea să ne reinventăm din punct de vedere amoros indiferent de statutul în care ne aflăm. Mulți vor dori mai multă libertate în relații.

Berbec/Ascendent în Berbec

Cu greu te vei putea ține de programul inițial. Fie că ai o zi liberă sau mergi la serviciu, programul tău va fi destul de instabil.

Taur/Ascendent în Taur

Careul Venus-Uranus îți poate aduce surprize pe plan financiar. Unii dintre voi se vor grăbi cu unele investiții.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Oricât de mult te-ai strădui să le faci pe plac acelora din familie, nu vei reuși în totalitate. Oamenii dragi vor fi mofturoși.

Rac/Ascendent în Rac

Drumurile pe care le vei face nu vor fi simple. Sigur te vei lovi de situații bizare sau neașteptate. De asemenea, trebuie să fii mai atent la discurs.

Leu/Ascendent în Leu

Astrele îți recomandă să îți găsești un echilibru din punct de vedere financiar. Adică să te și răsfeți sau să fii generos, dar cu limite.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Îți schimbi preferințele foarte des. Apropiaților le va fi greu să țină pasul cu tine. Este o perioadă bună să te înnoiești.

Balanță/Ascendent în Balanță

Oboseala te va împiedica să te implici în prea multe activități. Și poate chiar ai nevoie de o pauză sau de relaxare.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Cu cât îți vei menține ziua cât mai simplă, cu atât va fi mai plăcută! Unii dintre voi vor fi foarte selectivi cu anturajul.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Astrele îți recomandă să te asiguri de fiecare dată că apropiații înțeleg ceea ce tu le transmiți. Este posibil să apară neînțelegeri.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Vei fi mai retras sau mai tăcut. Unii dintre voi vor dori să evite pe cât posibil discuțiile superficiale, chiar și acelea din familie.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Un lucru e cert! Nu vei renunța așa ușor la absolut nimic. Vei lupta sau negocia de fiecare dată când vei avea ocazia.

Pești/Ascendent în Pești

Partenerul este foarte schimbător. Chiar dacă v-ați făcut planuri pentru acest weekend, dintr-o dată va dori cu totul și cu totul altceva.