€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data actualizării: 08:24 20 Sep 2025 | Data publicării: 08:03 20 Sep 2025

EXCLUSIV Horoscop 20 septembrie 2025. O zodie va fi prea mofturoasă

Autor: Daniela Simulescu
fotografie-astrosens-astrolog-daniela-simulescu_72678300 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Horoscop zilnic. Venus din Fecioară face un careu cu Uranus. 

Venus din Fecioară va face un careu cu Uranus din Gemeni. Vor exista evenimente neașteptate, mai ales în relațiile deja blazate și construite pe sacrificiul unuia dintre parteneri. Sau vom putea să ne reinventăm din punct de vedere amoros indiferent de statutul în care ne aflăm. Mulți vor dori mai multă libertate în relații.

Berbec/Ascendent în Berbec

Cu greu te vei putea ține de programul inițial. Fie că ai o zi liberă sau mergi la serviciu, programul tău va fi destul de instabil.

Taur/Ascendent în Taur

Careul Venus-Uranus îți poate aduce surprize pe plan financiar. Unii dintre voi se vor grăbi cu unele investiții.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Oricât de mult te-ai strădui să le faci pe plac acelora din familie, nu vei reuși în totalitate. Oamenii dragi vor fi mofturoși.

Rac/Ascendent în Rac

Drumurile pe care le vei face nu vor fi simple. Sigur te vei lovi de situații bizare sau neașteptate. De asemenea, trebuie să fii mai atent la discurs.

Leu/Ascendent în Leu

Astrele îți recomandă să îți găsești un echilibru din punct de vedere financiar. Adică să te și răsfeți sau să fii generos, dar cu limite.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Îți schimbi preferințele foarte des. Apropiaților le va fi greu să țină pasul cu tine. Este o perioadă bună să te înnoiești.

Balanță/Ascendent în Balanță

Oboseala te va împiedica să te implici în prea multe activități. Și poate chiar ai nevoie de o pauză sau de relaxare.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Cu cât îți vei menține ziua cât mai simplă, cu atât va fi mai plăcută! Unii dintre voi vor fi foarte selectivi cu anturajul.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Astrele îți recomandă să te asiguri de fiecare dată că apropiații înțeleg ceea ce tu le transmiți. Este posibil să apară neînțelegeri.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Vei fi mai retras sau mai tăcut. Unii dintre voi vor dori să evite pe cât posibil discuțiile superficiale, chiar și acelea din familie.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Un lucru e cert! Nu vei renunța așa ușor la absolut nimic. Vei lupta sau negocia de fiecare dată când vei avea ocazia.

Pești/Ascendent în Pești

Partenerul este foarte schimbător. Chiar dacă v-ați făcut planuri pentru acest weekend, dintr-o dată va dori cu totul și cu totul altceva.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
România își ia adio de la coiful de aur de la Coțofenești. Câți bani au intrat în conturile MNIR
Publicat acum 24 minute
Trump îl va primi la Casa Albă pe Recep Tayyip Erdoğan
Publicat acum 41 minute
Un medicament care în România se dă cu rețetă, în SUA e la liber. „Faza asta e suprarealistă”
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Ce imagini sunt astea?! Din India sau din Sectorul 6? Cum ne îmbolnăvim în București - video
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Horoscop 20 septembrie 2025. O zodie va fi prea mofturoasă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat pe 18 Sep 2025
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close