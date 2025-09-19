€ 5.0695
|
$ 4.2820
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data actualizării: 09:23 19 Sep 2025 | Data publicării: 09:15 19 Sep 2025

EXCLUSIV Horoscop 19 septembrie 2025. Discreția este recomandată pentru o zodie

Autor: Daniela Simulescu
Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Horoscop zilnic. Venus își începe tranzitul în Fecioară.

Pe 19 septembrie, Venus își începe tranzitul în semnul Fecioarei, unde va rămâne până pe 14 octombrie. Acest tranzit ne îndeamnă să ștergem praful de pe sentimentele noastre, să muncim pentru sănătatea relațiilor și să fim la pretențioși în alegerea unui partener. Mai pe scurt: iubirea trece prin stomac și portofel. Vom deveni selectivi și exigenți. Nu e perioada în care să ne declarăm dragostea într-un mod exagerat, nici să facem cheltuieli foarte mari. 

Berbec/Ascendent în Berbec

Vei fi foarte harnic și bun la organizare. Și chiar vei simți nevoia să te faci util. Nu este o perioadă bună pentru decizii radicale pe plan relațional.

Taur/Ascendent în Taur

Noul tranzit al lui Venus din casa a cincea îți va prii de minune. Pentru că îți va arăta ceva. Cea mai importantă persoană din viața ta ești tu.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Ai două variante. Să te plângi și să fii supărat pe viață. Sau să încerci să vezi jumătatea plină a paharului și să dedici timp oamenilor celor mai importanți.

Rac/Ascendent în Rac

Relația cu unele rude va depinde în mare parte de tonul pe care îl vei aborda în discuțiile cu ele. Diplomația și modestia te vor ajuta enorm.

Leu/Ascendent în Leu

Venus trece în casa a doua, a banilor. Urmează o perioadă bună pentru investiții, monetizare, dar și cheltuieli cu rost.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Bucurie mare! Venus intră în semnul tău. Și este recunoscută pentru faptul că oferă grație, carismă, atractivitate și poftă de viață.

Balanță/Ascendent în Balanță

Vei ajunge în unele situații în care îți vei da seama cât de mult contează să fii discret, reținut și mult mai atent la limbajul nonverbal.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Vei deveni mai sociabil, iar prietenii vor profita din plin de asta! Unii dintre voi vor rezolva proiectele de la serviciu pe ultima sută de metri.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Venus intră în casa carierei. Astrele îți recomandă să acorzi atenție suplimentară modului în care te prezinți la locul de muncă.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Unele detalii contează mai mult ca altele. De aceea, s-ar putea să cauți excelența, tot ce este mai bun pentru tine.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Schimburile de idei îți vor face ziua mai bună. Astfel, s-ar putea să eviți unele cheltuieli sau investiții nepotrivite.

Pești/Ascendent în Pești

Calitatea zilei va depinde, în mare parte, de relația cu partenerul. De aceea, este recomandabil să îi acorzi timp și atenție.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Turist francez, rănit grav în munții Bucegi: a fost salvat după 6 ore
Publicat acum 6 minute
Mituri despre lupi, demontate de un specialist: Cât de periculoși sunt de fapt / video
Publicat acum 11 minute
Florin Marin a încetat din viaţă la vârsta de 72 de ani 
Publicat acum 13 minute
Horoscop 19 septembrie 2025. Discreția este recomandată pentru o zodie
Publicat acum 14 minute
De ce ajung în sistem profesori slab pregătiți. Explicația prof. Andreia Bodea / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
Publicat pe 17 Sep 2025
Michelle Obama ajunge, în această noapte, la București. Motivul vizitei sale în România
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close