Horoscop 19 septembrie 2025. Discreția este recomandată pentru o zodie

Pe 19 septembrie, Venus își începe tranzitul în semnul Fecioarei, unde va rămâne până pe 14 octombrie. Acest tranzit ne îndeamnă să ștergem praful de pe sentimentele noastre, să muncim pentru sănătatea relațiilor și să fim la pretențioși în alegerea unui partener. Mai pe scurt: iubirea trece prin stomac și portofel. Vom deveni selectivi și exigenți. Nu e perioada în care să ne declarăm dragostea într-un mod exagerat, nici să facem cheltuieli foarte mari.

Berbec/Ascendent în Berbec

Vei fi foarte harnic și bun la organizare. Și chiar vei simți nevoia să te faci util. Nu este o perioadă bună pentru decizii radicale pe plan relațional.

Taur/Ascendent în Taur

Noul tranzit al lui Venus din casa a cincea îți va prii de minune. Pentru că îți va arăta ceva. Cea mai importantă persoană din viața ta ești tu.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Ai două variante. Să te plângi și să fii supărat pe viață. Sau să încerci să vezi jumătatea plină a paharului și să dedici timp oamenilor celor mai importanți.

Rac/Ascendent în Rac

Relația cu unele rude va depinde în mare parte de tonul pe care îl vei aborda în discuțiile cu ele. Diplomația și modestia te vor ajuta enorm.

Leu/Ascendent în Leu

Venus trece în casa a doua, a banilor. Urmează o perioadă bună pentru investiții, monetizare, dar și cheltuieli cu rost.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Bucurie mare! Venus intră în semnul tău. Și este recunoscută pentru faptul că oferă grație, carismă, atractivitate și poftă de viață.

Balanță/Ascendent în Balanță

Vei ajunge în unele situații în care îți vei da seama cât de mult contează să fii discret, reținut și mult mai atent la limbajul nonverbal.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Vei deveni mai sociabil, iar prietenii vor profita din plin de asta! Unii dintre voi vor rezolva proiectele de la serviciu pe ultima sută de metri.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Venus intră în casa carierei. Astrele îți recomandă să acorzi atenție suplimentară modului în care te prezinți la locul de muncă.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Unele detalii contează mai mult ca altele. De aceea, s-ar putea să cauți excelența, tot ce este mai bun pentru tine.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Schimburile de idei îți vor face ziua mai bună. Astfel, s-ar putea să eviți unele cheltuieli sau investiții nepotrivite.

Pești/Ascendent în Pești

Calitatea zilei va depinde, în mare parte, de relația cu partenerul. De aceea, este recomandabil să îi acorzi timp și atenție.