Horoscop 18 septembrie 2025. Mercur intră în semnul Balanței

Joi, 18 septembrie, Mercur își începe tranzitul în Balanță, care va dura până pe 6 octombrie. Această perioadă ne aduce negocierea, diplomația și manierele în prim-plan. Până și cei mai tendențioși oameni își vor da seama că vor avea mai mult de câștigat prin vorbele frumoase. Estetica comunicării ne va preocupa în mod activ. Cu siguranță, vom fi și mai evitanți. De fapt, vom avea tendința de a amâna o decizie. Astfel spus, căutăm permanent situația de tip win-win.

Tot joi, Mercur din Balanță va face și o opoziție cu Neptun din Berbec. S-ar putea să ne confruntăm cu un grad crescut de confuzie.

Berbec/Ascendent în Berbec

Vei fi mai dispus să asculți și părerile celorlalți. Și s-ar putea să afli lucruri care să te ajute în viitorul apropiat.

Taur/Ascendent în Taur

Comunicarea de la locul de muncă se va îmbunătăți. Mai ales discuțiile cu colegii. Vei colabora bine cu ei.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Vei face tot posibilul să nu lași ziua să treacă fără a te distra într-un fel sau altul. Energia ta efervescentă îi va molipsi pe ceilalți.

Rac/Ascendent în Rac

Te concentrezi mai mult pe discuțiile cu familia. Poate fi o zi potrivită pentru a discuta cu acele rude pe care le-ai tot evitat.

Leu/Ascendent în Leu

Oriunde mergi și orice faci, ai cuvintele potrivite la tine! Și chiar vei fi destul de seducător datorită replicilor folosite.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur intră în casa a doua. Deci trebuie să fii mai atent la clipele în care vorbești despre bani. Și mai ales cu cine.

Balanță/Ascendent în Balanță

Mercur își începe tranzitul în semnul tău. Îți va aduce numeroase idei, însă există și riscul să spui multe și să nu faci nimic.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Vei avea senzația că nu ești auzit sau ascultat. Ce-i drept, va trebui să depui deforturi serioase pentru a explica inițiativele tale.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Vei avea tendința de a pune pe un piedestal anumite persoane. Te impresionează cuvintele lor, însă ar trebui să îți pui câteva întrebări.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Nu crede că tot ce zboară se mănâncă! Mai ales în discuțiile de la locul de muncă. Vor fi prea multe promisiuni deșarte.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

O zi bună pentru noi planuri, oragnizarea unor călătorii sau evenimente, dar și pentru a găsi un echilibru între online și offline.

Pești/Ascendent în Pești

Nu este cea mai bună zi pentru a munci în plus, mai ales dacă nu îți cere nimeni asta. Trebuie să îi drămuiești energia.

