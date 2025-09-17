Horoscop 17 septembrie 2025. O zodie va avea probleme cu banii

Mercur din Fecioară face o opoziție cu Saturn retrograd din Pești. Acest aspect va fi resimțit mai ales în discuțiile cu oamenii importanți. S-ar putea replicile să fie pline de sarcasm, ironie și multe cuvinte dureroase. Iar acestea ne vor face să ne îndoim de propria capacitate intelectuală. Ne punem singuri limite. Sau luăm decizii doar atunci când suntem forțați de situație.

Berbec/Ascendent în Berbec

Unele discuții de la locul de muncă nu le poți evita. S-ar putea ca replicile colegilor să nu fie deloc pe placul tău.

Taur/Ascendent în Taur

Dai prea multă crezare vorbelor unor apropiați. Poate că ating puncte sensibile, dar nu este cazul să îți pese mai mult de ce zic alții.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Comunicarea cu familia va fi problematică. Poate și pentru că se vor spune cuvinte mai greu de procesat,

Rac/Ascendent în Rac

Chestiunile administrative și drumurile îți vor da câteva bătăi de cap. Va trebui să ai multă răbdare și flexibilitate.

Leu/Ascendent în Leu

Va trebui să faci unele cheltuieli care nu erau preconizate. Sau vei fi destul de preocupat din cauza situației financiare.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Opoziția Mercur-Saturn te afectează în mod direct. Ceilalți nu înțeleg ce le transmiți sau nu sunt de acord cu ideila tale.

Balanță/Ascendent în Balanță

Nu da prea multă importanță zvonurilor sau bârfelor. Astfel, eviți să crezi unele persoane rău intenționare sau informații greșite.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Relația cu unii prieteni se poate deteriora. Mai ales din cauza unor vorbe spuse prea repede. Ascultarea activă te va ajuta.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Pare că șefii nu văd eforturile tale. Și că oricât de mult te-ai strădui, nu primești validarea normală în asemenea cazuri.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Este ziua potrivită pentru a verifica orice informație de mai multe ori. Sau pentru a nu mai purta discuții cu oamenii tendențioși.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Oricât de mult te-ai strădui să fii mai econom, tot nu vei reuși. Poate și din cauza unor cheltuieli provocate de familie.

Pești/Ascendent în Pești

Partenerul nu va fi de acord cu unele inițiative de-ale tale. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunți de tot la acestea.

