Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 16 septembrie 2025. O zodie se va face remarcată la locul de muncă

Sursă foto: Freepik
Sursă foto: Freepik

Horoscop zilnic. Luna face o conjuncție cu Jupiter. 

Luna își va continua tranzitul în Rac, unde se va întâlni și cu Jupiter. Această conjuncție ne poate ajuta să ne acceptăm mai ușor cu emoțiile, să căutăm confortul și sentimentul de apartenență. Venus din Leu se află, în continuare, în sextil cu Marte din Balanță. Ceea ce înseamnă că ne putem conecta repede și cu nevoile celorlalți.

Berbec/Ascendent în Berbec

Atunci când te năpădesc emoțiile și nostalgia, trebuie să știi că acasă te vei simți cel mai bine. Deci petrece mai mult timp cu apropiații.

Taur/Ascendent în Taur

Cuvintele tale vor fi, de fiecare dată, din suflet. Spui tot ce gândești, dar și ce simți. Și oamenii te vor aprecia.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Unii dintre voi vor avea tendința de a face cheltuieli impulsive. Astrele vă recomandă să vă sfătuiți cu persoanele de încredere.

Rac/Ascendent în Rac

Cu Luna și Jupiter în semnul tău, ai nevoie de o zi în care să te simți bine în propria piele. În ciuda emoțiilor copleșitoare.

Leu/Ascendent în Leu

S-ar putea să îți consumi energia în situații nesemnificative. Nu este cea mai bună zi pentru a le demonstra celorlalți de ce ești capabil.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Prietenii vor avea idei mult mai bune despre cum ai putea să rezolvi unele probleme. Și s-ar putea să te și ajute.

Balanță/Ascendent în Balanță

Este timpul să te faci remarcat la locul de muncă. Nu îți fie teamă să spui și varianta ta sau de a te implica în proiecte mai îndrăznețe.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Ai nevoie de obiective îndrăznețe. Și vei face tot posibilul să le atingi. Astrele îți recomandă să fii avid de cunoaștere.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Vei simți că îți pierzi timpul la locul de muncă, în cazul unui proiect. Că nimeni nu te ascultă sau înțelege. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunți.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Partenerul are nevoie de mai multă atenție din partea ta. Eforturile îți vor fi răsplătite. Încearcă să nu critici unii oameni fără un motiv serios.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Ori vei fi foarte harnic, ori vei avea tendința permanentă de a procrastina. Astrele îți recomandă să fii mai atent și la buget.

Pești/Ascendent în Pești

Debordezi de creativitate. Pur și simplu, strălucești atunci când faci ceea ce îți place sau ești generos cu apropiații.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Horoscop 16 septembrie 2025. O zodie se va face remarcată la locul de muncă
16 sep 2025, 08:31
Horoscop 15 septembrie 2025. Neînțelegeri cu partenerul pentru o zodie
15 sep 2025, 08:32
Horoscop săptămânal. Urmează ultima eclipsă din 2025! Vești importante pentru Fecioară, Pești și Balanță
14 sep 2025, 21:17
Horoscop 14 septembrie 2025. O zodie dă prea multă atenție opiniilor celorlalți
14 sep 2025, 08:38
Horoscop 13 septembrie 2025. Zi de vis pentru o zodie
13 sep 2025, 09:03
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
12 sep 2025, 15:09
ParintiSiPitici.ro
Creierul copiilor de la 7 până la 10 ani. Psiholog: „Rușinea joacă un rol central!” De ce apar schimbări bruște de dispoziție, conflicte și nevoia de independență
15 sep 2025, 23:39
Horoscop 12 septembrie 2025. O zodie este prea idealistă
12 sep 2025, 08:45
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
11 sep 2025, 21:37
Horoscop 12 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
11 sep 2025, 19:08
Horoscop 11 septembrie 2025. Zodia care va avea o zi foarte romantică
11 sep 2025, 07:04
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii septembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
10 sep 2025, 20:34
Horoscop 10 septembrie 2025. O zodie va primi reproșuri de la cei dragi
10 sep 2025, 08:34
Toamnă cu lecții pentru Pești, Taur, Scorpion. Vești mai bune pentru Rac
09 sep 2025, 22:05
Horoscop 9 septembrie 2025. Orgoliu inflamat pentru o zodie
09 sep 2025, 08:36
Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!
08 sep 2025, 21:30
Horoscop 8 septembrie 2025. Efectele eclipsei continuă pentru o zodie
08 sep 2025, 07:22
Horoscop săptămânal. Vești bune și rele pentru Gemeni, Fecioară, Pești și Balanță. Stres în plus pentru Berbec
07 sep 2025, 20:31
Horoscop 7 septembrie 2025. Eclipsa de Lună vizează o zodie
07 sep 2025, 08:54
Eclipsă de Lună și Lună Plină în Pești, în 7 septembrie: Mare atenție pentru nativii Fecioară și Pești. Evenimente care NU sunt întâmplătoare
06 sep 2025, 17:26
Horoscop 6 septembrie 2025. O zodie va fi înconjurată de haos
06 sep 2025, 08:57
Horoscop 5 septembrie 2025. Berbec, Rac, Balanță și Capricorn, pregătiți-vă de o zi tensionată!
05 sep 2025, 07:37
Weekend complicat pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
05 sep 2025, 19:55
Horoscop 5 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
04 sep 2025, 21:06
Horoscop 4 septembrie 2025. O zodie trebuie să fie discretă
04 sep 2025, 07:40
Horoscopul toamnei. Previziuni pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
03 sep 2025, 19:03
Horoscopul toamnei. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
03 sep 2025, 18:30
Horoscop 3 septembrie 2025. O zodie va face compromisuri pe plan financiar
03 sep 2025, 08:31
Horoscop 2 septembrie 2025. O zodie se va lăsa influențată de zvonuri sau bârfe
02 sep 2025, 08:14
Eclipsa totală de Lună. Cele patru zodii afectate
01 sep 2025, 20:43
Horoscop 1 septembrie 2025. Saturn aduce iarăși teste pentru o zodie
01 sep 2025, 08:06
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
31 aug 2025, 20:25
Horoscop 31 august 2025. Ultima zi a verii va fi memorabilă pentru o zodie
31 aug 2025, 08:55
Horoscop 30 august 2025. O zodie va fi sufletul petrecerii
30 aug 2025, 07:57
Horoscop 29 august 2025. Zodia care va profita din plin de această zi
29 aug 2025, 07:15
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
29 aug 2025, 23:11
Horoscop 28 august 2025. Emoții intense pentru o zodie
28 aug 2025, 07:39
Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
27 aug 2025, 19:52
Informații neștiute până acum despre Cătălin Predoiu. Astrologul Daniela Simulescu: Beneficiază de un aspect special
27 aug 2025, 11:28
Horoscop 27 august 2025. Vărsătorii se ceartă cu partenerii, Racul are probleme financiare
27 aug 2025, 08:47
Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie
26 aug 2025, 21:35
Horoscop 26 august 2025. Zodia care depinde prea mult de aprobarea celor dragi
26 aug 2025, 08:32
Horoscop 25 august 2025. Beneficii pentru o zodie
25 aug 2025, 08:38
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
25 aug 2025, 08:54
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
24 aug 2025, 21:12
Horoscop 24 august 2025. Situații bizare pentru o zodie
24 aug 2025, 08:24
Horoscop 23 august 2025. Luna Nouă va afecta o zodie
23 aug 2025, 08:56
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
22 aug 2025, 21:01
Horoscop 22 august 2025. Un nou sezon pentru o zodie
22 aug 2025, 07:33
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
21 aug 2025, 20:33
Horoscop 21 august 2025. Zodia trădată de oamenii apropiați
21 aug 2025, 08:15
Toamna începe cu o Eclipsă totală de Lună! Ecou puternic pentru două zodii
20 aug 2025, 21:01
Cele mai noi știri
acum 14 minute
Tarifele americane împotriva petrolului rusesc, condiționate de sprijinul UE. Ce propune Trump
acum 29 de minute
BANCUL ZILEI: Infidelitatea...
acum 42 de minute
Prețurile la apartamente au bubuit în Sectorul 6 condus de Ciprian Ciucu. Dar iată pe ce dau banii, de fapt, oamenii! Ați sta aici?! video
acum 51 de minute
Apple a lansat iOS 26. Ce aduce noul software
acum 51 de minute
Horoscop 16 septembrie 2025. O zodie se va face remarcată la locul de muncă
acum 57 de minute
Copiii ucraineni, duși cu forța în Rusia - Peste 210 tabere de reeducare și instruire militară au fost descoperite
acum 1 ora 12 minute
Donald Trump a semnat decretul de desfășurare a Gărzii Naționale în Memphis
acum 1 ora 22 minute
Victor Rebengiuc se retrage din carieră, la 92 de ani. Adio Andre...
Cele mai citite știri
pe 15 Septembrie 2025
Mircea Badea: S-a produs divorțul între mine și această persoană
pe 15 Septembrie 2025
Colegiul Medicilor, reacție după o recomandare controversată făcută de Mihaela Bilic
pe 15 Septembrie 2025
De ce a lipsit Victor Ponta de la parada de la Beijing
pe 15 Septembrie 2025
Copil mort la ani după ce s-a vindecat de rujeolă: SSPE, o urmare a bolii, l-a ucis rapid. Medicul pediatru Mihai Craiu: Chiar nu învățăm nimic
pe 15 Septembrie 2025
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reținut
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel