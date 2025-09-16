Horoscop 16 septembrie 2025. O zodie se va face remarcată la locul de muncă

Luna își va continua tranzitul în Rac, unde se va întâlni și cu Jupiter. Această conjuncție ne poate ajuta să ne acceptăm mai ușor cu emoțiile, să căutăm confortul și sentimentul de apartenență. Venus din Leu se află, în continuare, în sextil cu Marte din Balanță. Ceea ce înseamnă că ne putem conecta repede și cu nevoile celorlalți.

Berbec/Ascendent în Berbec

Atunci când te năpădesc emoțiile și nostalgia, trebuie să știi că acasă te vei simți cel mai bine. Deci petrece mai mult timp cu apropiații.

Taur/Ascendent în Taur

Cuvintele tale vor fi, de fiecare dată, din suflet. Spui tot ce gândești, dar și ce simți. Și oamenii te vor aprecia.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Unii dintre voi vor avea tendința de a face cheltuieli impulsive. Astrele vă recomandă să vă sfătuiți cu persoanele de încredere.

Rac/Ascendent în Rac

Cu Luna și Jupiter în semnul tău, ai nevoie de o zi în care să te simți bine în propria piele. În ciuda emoțiilor copleșitoare.

Leu/Ascendent în Leu

S-ar putea să îți consumi energia în situații nesemnificative. Nu este cea mai bună zi pentru a le demonstra celorlalți de ce ești capabil.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Prietenii vor avea idei mult mai bune despre cum ai putea să rezolvi unele probleme. Și s-ar putea să te și ajute.

Balanță/Ascendent în Balanță

Este timpul să te faci remarcat la locul de muncă. Nu îți fie teamă să spui și varianta ta sau de a te implica în proiecte mai îndrăznețe.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Ai nevoie de obiective îndrăznețe. Și vei face tot posibilul să le atingi. Astrele îți recomandă să fii avid de cunoaștere.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Vei simți că îți pierzi timpul la locul de muncă, în cazul unui proiect. Că nimeni nu te ascultă sau înțelege. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunți.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Partenerul are nevoie de mai multă atenție din partea ta. Eforturile îți vor fi răsplătite. Încearcă să nu critici unii oameni fără un motiv serios.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Ori vei fi foarte harnic, ori vei avea tendința permanentă de a procrastina. Astrele îți recomandă să fii mai atent și la buget.

Pești/Ascendent în Pești

Debordezi de creativitate. Pur și simplu, strălucești atunci când faci ceea ce îți place sau ești generos cu apropiații.

