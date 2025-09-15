Horoscop 15 septembrie 2025. Neînțelegeri cu partenerul pentru o zodie

Horoscop zilnic. Astăzi avem un sextil între Venus și Marte.

În prima zi a săptămânii, avem parte de un sextil între Venus din Leu și Marte din Balanță. Unul dintre cele mai bune aspecte din punct de vedere amoros sau financiar. Îmbină armonios iubirea cu acțiunea și poate fi folosit pentru a reaprinde flacăra într-o relație, poate readuce pasiunea în cadrul cuplului, puteți ieși din rutină. Dar și pentru a găsi resursele necesare pentru un răsfăț.

Berbec/Ascendent în Berbec

Vei avea nevoie de mult tact și răbdare pentru a purta unele discuții. Încearcă să nu faci acuzații nefondate.

Taur/Ascendent în Taur

Îți face mare plăcere să te simți util. Fie acasă, fie la serviciu. Unii prieteni s-ar putea să îți dea adevărate bătăi de cap.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Pui prea mult preț pe ce spun unii apropiați. Însă, astăzi, contează enorm ce spui și crezi tu. O zi bună pentru studiu și activități recreative.

Rac/Ascendent în Rac

Luna se află în semnul tău. Deci vei fi destul de sensibil. Atunci ai face bine să eviți discuțiile intense pentru că vei lua totul personal.

Leu/Ascendent în Leu

Nu prea reușești să înțelegi punctele de vedere ale apropiaților. Dar, până la urmă, talentul tău oratoric te va salva.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Intuiția te va ajuta enorm atunci când ai de luat decizii pe plan financiar. Partenerul nu îți va împărtăși deloc unele opinii.

Balanță/Ascendent în Balanță

Îi încurajezi și motivezi pe alții să își urmeze drumul. Iar când este vorba de propriul drum, te poticnești de lipsa încrederii.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Unele zvonuri ține-le pentru tine. S-ar putea să ai mult de câștigat de pe urma discreției. Mai ales la locul de muncă.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Cu cât vei fi mai deschis și dornic să înveți de la ceilalți, cu atât vei fi mai apreciat. Amână discuțiile neplăcute cu familia.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Energia ta este destul de prețioasă. Deci poate că dai un pas în spate atunci când în jurul tău oamenii se contrazic mult și bine.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Partenerul îți va arăta calea cea mai potrivită pentru a duce un proiect la bun sfârșit. Astrele îți recomandă să te bazezi pe cei dragi.

Pești/Ascendent în Pești

Îți va fi destul de greu să fii harnic și implicat la serviciu dacă nu vei avea și un proiect sau o activitate care să îți placă serios.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News