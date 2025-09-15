Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 15 septembrie 2025. Neînțelegeri cu partenerul pentru o zodie

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Sursă foto: Freepik
Sursă foto: Freepik

Horoscop zilnic. Astăzi avem un sextil între Venus și Marte. 

În prima zi a săptămânii, avem parte de un sextil între Venus din Leu și Marte din Balanță. Unul dintre cele mai bune aspecte din punct de vedere amoros sau financiar. Îmbină armonios iubirea cu acțiunea și poate fi folosit pentru a reaprinde flacăra într-o relație, poate readuce pasiunea în cadrul cuplului, puteți ieși din rutină. Dar și pentru a găsi resursele necesare pentru un răsfăț.

Berbec/Ascendent în Berbec

Vei avea nevoie de mult tact și răbdare pentru a purta unele discuții. Încearcă să nu faci acuzații nefondate.

Taur/Ascendent în Taur

Îți face mare plăcere să te simți util. Fie acasă, fie la serviciu. Unii prieteni s-ar putea să îți dea adevărate bătăi de cap.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Pui prea mult preț pe ce spun unii apropiați. Însă, astăzi, contează enorm ce spui și crezi tu. O zi bună pentru studiu și activități recreative.

Rac/Ascendent în Rac

Luna se află în semnul tău. Deci vei fi destul de sensibil. Atunci ai face bine să eviți discuțiile intense pentru că vei lua totul personal.

Leu/Ascendent în Leu

Nu prea reușești să înțelegi punctele de vedere ale apropiaților. Dar, până la urmă, talentul tău oratoric te va salva.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Intuiția te va ajuta enorm atunci când ai de luat decizii pe plan financiar. Partenerul nu îți va împărtăși deloc unele opinii.

Balanță/Ascendent în Balanță

Îi încurajezi și motivezi pe alții să își urmeze drumul. Iar când este vorba de propriul drum, te poticnești de lipsa încrederii.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Unele zvonuri ține-le pentru tine. S-ar putea să ai mult de câștigat de pe urma discreției. Mai ales la locul de muncă.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Cu cât vei fi mai deschis și dornic să înveți de la ceilalți, cu atât vei fi mai apreciat. Amână discuțiile neplăcute cu familia.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Energia ta este destul de prețioasă. Deci poate că dai un pas în spate atunci când în jurul tău oamenii se contrazic mult și bine.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Partenerul îți va arăta calea cea mai potrivită pentru a duce un proiect la bun sfârșit. Astrele îți recomandă să te bazezi pe cei dragi.

Pești/Ascendent în Pești

Îți va fi destul de greu să fii harnic și implicat la serviciu dacă nu vei avea și un proiect sau o activitate care să îți placă serios.

Horoscop săptămânal. Urmează ultima eclipsă din 2025! Vești importante pentru Fecioară, Pești și Balanță
14 sep 2025, 21:17
Horoscop 14 septembrie 2025. O zodie dă prea multă atenție opiniilor celorlalți
14 sep 2025, 08:38
Horoscop 13 septembrie 2025. Zi de vis pentru o zodie
13 sep 2025, 09:03
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
12 sep 2025, 15:09
Horoscop 12 septembrie 2025. O zodie este prea idealistă
12 sep 2025, 08:45
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
11 sep 2025, 21:37
Obiceiul care a marcat succesul lui Bill Gates „e pe cale de dispariție” în ziua de azi: „Este urgent să reconstruim infrastructura copilăriei!”
10 Martie 2025, 10:53
Horoscop 12 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
11 sep 2025, 19:08
Horoscop 11 septembrie 2025. Zodia care va avea o zi foarte romantică
11 sep 2025, 07:04
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii septembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
10 sep 2025, 20:34
Horoscop 10 septembrie 2025. O zodie va primi reproșuri de la cei dragi
10 sep 2025, 08:34
Toamnă cu lecții pentru Pești, Taur, Scorpion. Vești mai bune pentru Rac
09 sep 2025, 22:05
Horoscop 9 septembrie 2025. Orgoliu inflamat pentru o zodie
09 sep 2025, 08:36
Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!
08 sep 2025, 21:30
Horoscop 8 septembrie 2025. Efectele eclipsei continuă pentru o zodie
08 sep 2025, 07:22
Horoscop săptămânal. Vești bune și rele pentru Gemeni, Fecioară, Pești și Balanță. Stres în plus pentru Berbec
07 sep 2025, 20:31
Horoscop 7 septembrie 2025. Eclipsa de Lună vizează o zodie
07 sep 2025, 08:54
Eclipsă de Lună și Lună Plină în Pești, în 7 septembrie: Mare atenție pentru nativii Fecioară și Pești. Evenimente care NU sunt întâmplătoare
06 sep 2025, 17:26
Horoscop 6 septembrie 2025. O zodie va fi înconjurată de haos
06 sep 2025, 08:57
Horoscop 5 septembrie 2025. Berbec, Rac, Balanță și Capricorn, pregătiți-vă de o zi tensionată!
05 sep 2025, 07:37
Weekend complicat pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
05 sep 2025, 19:55
Horoscop 5 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
04 sep 2025, 21:06
Horoscop 4 septembrie 2025. O zodie trebuie să fie discretă
04 sep 2025, 07:40
Horoscopul toamnei. Previziuni pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
03 sep 2025, 19:03
Horoscopul toamnei. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
03 sep 2025, 18:30
Horoscop 3 septembrie 2025. O zodie va face compromisuri pe plan financiar
03 sep 2025, 08:31
Horoscop 2 septembrie 2025. O zodie se va lăsa influențată de zvonuri sau bârfe
02 sep 2025, 08:14
Eclipsa totală de Lună. Cele patru zodii afectate
01 sep 2025, 20:43
Horoscop 1 septembrie 2025. Saturn aduce iarăși teste pentru o zodie
01 sep 2025, 08:06
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
31 aug 2025, 20:25
Horoscop 31 august 2025. Ultima zi a verii va fi memorabilă pentru o zodie
31 aug 2025, 08:55
Horoscop 30 august 2025. O zodie va fi sufletul petrecerii
30 aug 2025, 07:57
Horoscop 29 august 2025. Zodia care va profita din plin de această zi
29 aug 2025, 07:15
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
29 aug 2025, 23:11
Horoscop 28 august 2025. Emoții intense pentru o zodie
28 aug 2025, 07:39
Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
27 aug 2025, 19:52
Informații neștiute până acum despre Cătălin Predoiu. Astrologul Daniela Simulescu: Beneficiază de un aspect special
27 aug 2025, 11:28
Horoscop 27 august 2025. Vărsătorii se ceartă cu partenerii, Racul are probleme financiare
27 aug 2025, 08:47
Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie
26 aug 2025, 21:35
Horoscop 26 august 2025. Zodia care depinde prea mult de aprobarea celor dragi
26 aug 2025, 08:32
Horoscop 25 august 2025. Beneficii pentru o zodie
25 aug 2025, 08:38
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
25 aug 2025, 08:54
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
24 aug 2025, 21:12
Horoscop 24 august 2025. Situații bizare pentru o zodie
24 aug 2025, 08:24
Horoscop 23 august 2025. Luna Nouă va afecta o zodie
23 aug 2025, 08:56
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
22 aug 2025, 21:01
Horoscop 22 august 2025. Un nou sezon pentru o zodie
22 aug 2025, 07:33
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
21 aug 2025, 20:33
Horoscop 21 august 2025. Zodia trădată de oamenii apropiați
21 aug 2025, 08:15
Toamna începe cu o Eclipsă totală de Lună! Ecou puternic pentru două zodii
20 aug 2025, 21:01
Horoscop 20 august 2025. Zodia cu așteptări nerealiste
20 aug 2025, 08:43
Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
19 aug 2025, 22:19
