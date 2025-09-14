Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 14 septembrie 2025. O zodie dă prea multă atenție opiniilor celorlalți

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Sursă foto: Freepik
Sursă foto: Freepik

Horoscop zilnic. Luna tranzitează semnul Gemenilor. 

Duminică, Luna își continuă tranzitul în semnul Gemenilor și se apropie de un trigon cu Marte. Conjuncția Soare-Mercur nu mai are putere. Deci este o zi potrivită pentru activități recreative alături de cei dragi și pentru a discuta despre subiectele care ne motivează.

Berbec/Ascendent în Berbec

Conversațiile cu apropiații îți fac mare plăcere. Vei face tot posibilul să faci din această zi una de care să îți amintești.

Taur/Ascendent în Taur

Te vei asigura că atmosfera din sânul familiei este una armonioasă. Dacă persoanele dragi se simt bine, și tu vei avea o zi bună.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Vei fi prea atent la ce simt sau cred ceilalți. Este ca și cum te lași modelat de ei. Însă, pe parcurs, îți vei da seama că trebuie să ții cont și de vrei tu.

Rac/Ascendent în Rac

Un lucru este clar! Oricât de mult te-ai strădui, nu le poți face pe plac tuturor oamenilor apropiați din jurul tău.

Leu/Ascendent în Leu

Nu lăsa opiniile unor persoane pe care nu le cunoști bine să îți schimbe starea de spirit. Nu tot ceea ce spun este adevărat.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur se rupe de conjuncția cu Soarele, deci am putea spune că îți vei recăpăta claritatea și puterea de concentrare.

Balanță/Ascendent în Balanță

Oamenii din jur te încurajează să îți urmezi dorințele, însă tu nu ești la fel de încrezător. Poate că trebuie să fii mai blând cu tine.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

S-ar putea să te compari cu oamenii nepotriviți. Astrele îți recomandă să nu pui pe nimeni pe niciun piedestal.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Discuțiile cu partenerul îți oferă motivația necesară să lupți pentru ceea ce ți se cuvine. Unii dintre voi vor avea un dor de ducă fantastic!

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Te agiți serios pentru unele treburi superficiale. Și astfel, pierzi timp prețios pe care l-ai putea folosi în beneficiul tău.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Ai nevoie să faci parte dintr-o echipă. Fie că este vorba de familie, partener sau prieteni. Te vei simți în siguranță dacă vei colabora cu cineva.

Pești/Ascendent în Pești

Poate fi o zi plictisitoare sau una în care te implici într-o sumedenie de activități. Depinde doar de tine ce alegi.

