Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 13 septembrie 2025. Zi de vis pentru o zodie

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Sursă foto: Freepik
Sursă foto: Freepik

Horoscop zilnic. Astăzi se petrece conjuncția Soare-Mercur. 

Soarele face o conjuncție cu Mercur din Fecioară. Există riscul să fim orbiți, să scăpăm detalii importante sau să avem un scurtcircuit în comunicare/procesul gândirii. De asemenea, este recomandabil să evităm aglomerarea programului pentru că nu vom putea ține deloc de toate sarcinile. 

Berbec/Ascendent în Berbec

Timpul petrecut cu familia va fi superb! Și dacă tu și cei dragi vă ocupați de unele obiective, veți suda legătura dintre voi.

Taur/Ascendent în Taur

Vei fi mai jucăuș, pus pe șotii sau dornic de a aduce fericire în jurul tău. În plus, vei avea cuvintele potrivite în momentele potrivite.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Este o zi nemaipomenită pentru a aduce îmbunătățiri locuinței. Sau pentru a discuta cu familia despre subiectele importante.

Rac/Ascendent în Rac

Vei fi optimist, dornic de a călători și de a-ți crea numeroase amintiri superbe. Poate petreci mai puțin timp pe telefon.

Leu/Ascendent în Leu

Astăzi vei înțelege cât de important este să fii echilibrat din punct de vedere financiar. Te vei răsfăța, însă cu limită.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Este ziua aceea în care tu vii cu ideile, iar ceilalți ajută la înfăptuirea acestora. Nu te poți ocupa chiar de toate.

Balanță/Ascendent în Balanță

Vei avea energie doar pentru acele activități care contează cu adevărat. Astrele îți recomandă să îți rezervi timp pentru odihnă.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Vei petrece timp de calitate în compania prietenilor. Cert este că ziua aceasta nu se potrivește celor care vor să stea doar în casă.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Îți vei susține punctele de vedere așa cum nu o mai face nimeni. Și chiar vei avea putere de convingere asupra apropiaților.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Ziua potrivită pentru a scăpa de plictiseală. Tu și partenerul puteți veni cu noi idei de petrecere a timpului liber.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Îți vei propune să fii mai chibzuit. Îi vei convinge și pe cei dragi să nu arunce cu banii în stânga și în dreapta.

Pești/Ascendent în Pești

Vei colabora bine cu partenerul. Vor fi multe proiecte de care vă veți ocupa. De asemenea, veți rezerva timp și pentru distracție.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Horoscop 13 septembrie 2025. Zi de vis pentru o zodie
13 sep 2025, 09:03
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
12 sep 2025, 15:09
Horoscop 12 septembrie 2025. O zodie este prea idealistă
12 sep 2025, 08:45
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
11 sep 2025, 21:37
Horoscop 12 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
11 sep 2025, 19:08
Horoscop 11 septembrie 2025. Zodia care va avea o zi foarte romantică
11 sep 2025, 07:04
ParintiSiPitici.ro
„Politica nu are ce să caute în Educație! Nu mai veniți spre noi! Lăsați-ne în pace!” Prof. Claudia Chiru lansează apel: „Dacă eu nu am timp să dau feedback copilului, învățarea e zero!” / VIDEO
12 sep 2025, 10:40
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii septembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
10 sep 2025, 20:34
Horoscop 10 septembrie 2025. O zodie va primi reproșuri de la cei dragi
10 sep 2025, 08:34
Toamnă cu lecții pentru Pești, Taur, Scorpion. Vești mai bune pentru Rac
09 sep 2025, 22:05
Horoscop 9 septembrie 2025. Orgoliu inflamat pentru o zodie
09 sep 2025, 08:36
Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!
08 sep 2025, 21:30
Horoscop 8 septembrie 2025. Efectele eclipsei continuă pentru o zodie
08 sep 2025, 07:22
Horoscop săptămânal. Vești bune și rele pentru Gemeni, Fecioară, Pești și Balanță. Stres în plus pentru Berbec
07 sep 2025, 20:31
Horoscop 7 septembrie 2025. Eclipsa de Lună vizează o zodie
07 sep 2025, 08:54
Eclipsă de Lună și Lună Plină în Pești, în 7 septembrie: Mare atenție pentru nativii Fecioară și Pești. Evenimente care NU sunt întâmplătoare
06 sep 2025, 17:26
Horoscop 6 septembrie 2025. O zodie va fi înconjurată de haos
06 sep 2025, 08:57
Horoscop 5 septembrie 2025. Berbec, Rac, Balanță și Capricorn, pregătiți-vă de o zi tensionată!
05 sep 2025, 07:37
Weekend complicat pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
05 sep 2025, 19:55
Horoscop 5 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
04 sep 2025, 21:06
Horoscop 4 septembrie 2025. O zodie trebuie să fie discretă
04 sep 2025, 07:40
Horoscopul toamnei. Previziuni pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
03 sep 2025, 19:03
Horoscopul toamnei. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
03 sep 2025, 18:30
Horoscop 3 septembrie 2025. O zodie va face compromisuri pe plan financiar
03 sep 2025, 08:31
Horoscop 2 septembrie 2025. O zodie se va lăsa influențată de zvonuri sau bârfe
02 sep 2025, 08:14
Eclipsa totală de Lună. Cele patru zodii afectate
01 sep 2025, 20:43
Horoscop 1 septembrie 2025. Saturn aduce iarăși teste pentru o zodie
01 sep 2025, 08:06
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
31 aug 2025, 20:25
Horoscop 31 august 2025. Ultima zi a verii va fi memorabilă pentru o zodie
31 aug 2025, 08:55
Horoscop 30 august 2025. O zodie va fi sufletul petrecerii
30 aug 2025, 07:57
Horoscop 29 august 2025. Zodia care va profita din plin de această zi
29 aug 2025, 07:15
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
29 aug 2025, 23:11
Horoscop 28 august 2025. Emoții intense pentru o zodie
28 aug 2025, 07:39
Vin vremuri decisive pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești
27 aug 2025, 19:52
Informații neștiute până acum despre Cătălin Predoiu. Astrologul Daniela Simulescu: Beneficiază de un aspect special
27 aug 2025, 11:28
Horoscop 27 august 2025. Vărsătorii se ceartă cu partenerii, Racul are probleme financiare
27 aug 2025, 08:47
Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie
26 aug 2025, 21:35
Horoscop 26 august 2025. Zodia care depinde prea mult de aprobarea celor dragi
26 aug 2025, 08:32
Horoscop 25 august 2025. Beneficii pentru o zodie
25 aug 2025, 08:38
Horoscop săptămânal pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
25 aug 2025, 08:54
Horoscop săptămânal pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
24 aug 2025, 21:12
Horoscop 24 august 2025. Situații bizare pentru o zodie
24 aug 2025, 08:24
Horoscop 23 august 2025. Luna Nouă va afecta o zodie
23 aug 2025, 08:56
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
22 aug 2025, 21:01
Horoscop 22 august 2025. Un nou sezon pentru o zodie
22 aug 2025, 07:33
Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
21 aug 2025, 20:33
Horoscop 21 august 2025. Zodia trădată de oamenii apropiați
21 aug 2025, 08:15
Toamna începe cu o Eclipsă totală de Lună! Ecou puternic pentru două zodii
20 aug 2025, 21:01
Horoscop 20 august 2025. Zodia cu așteptări nerealiste
20 aug 2025, 08:43
Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
19 aug 2025, 22:19
Horoscop 19 august 2025. Zodia care va avea o zi de neuitat
19 aug 2025, 08:34
Lună Nouă pe 23 august. Patru zodii o pot lua de la capăt din nou
18 aug 2025, 21:23
Cele mai noi știri
acum 2 minute
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază NU va fi prelungită de la 1 octombrie
acum 20 de minute
De ce trebuie să iei vitamina D cu puțin unt sau ulei de măsline. Ai greșit până acum!
acum 30 de minute
Schimbare majoră în imobiliare: Clădiri noi cu ”autostrăzi pentru arici” și geamuri sigure pentru păsări
acum 1 ora 11 minute
DSU, mesaj de Ziua pompierilor: Sunt mereu la datorie, acolo unde este nevoie de ei
acum 1 ora 11 minute
Horoscop 15-21 septembrie 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
acum 1 ora 23 minute
Alertă la Penitenciarul Găeşti. 200 de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu
acum 1 ora 25 minute
Horoscop 13 septembrie 2025. Zi de vis pentru o zodie
acum 1 ora 29 minute
Clasamentul Superligii după rezultatul dintre U Cluj - Rapid / Programul etapei a 9-a
Cele mai citite știri
pe 12 Septembrie 2025
Donald Trump, anunțul zilei despre anchetarea lui George Soros
pe 12 Septembrie 2025
Tyler Robinson, tânărul care l-ar fi ucis pe Charlie Kirk, a fost prins. Update: Un membru al familiei spune că „era plin de ură și răspândea ură“
pe 12 Septembrie 2025
Ce a scos la iveală, de fapt, incidentul cu dronele rusești. Avertismentul unui general polonez: Este ca și cum ai trage cu tunul în muște
pe 12 Septembrie 2025
Ce a scos la iveală asasinarea lui Charlie Kirk. Chirieac: Se manifestă și în România
pe 12 Septembrie 2025
O familie de români abia întoarsă din America critică România: „Vă spun sincer, regret că m-am întors”
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel