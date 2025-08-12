Horoscop 13 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO

Luna tranzitează semnul Berbecului. Mercur din Leu se menține într-un sextil cu Marte din Balanță. Putem spune că vom menține un echilibru între ceea ce ne dorim noi și ceea ce vor ceilalți. Suntem dispuși să lăsăm de la noi pentru a ne atinge obiectivele. Conjuncția Venus-Jupiter se continuă, deci putem să ne implicăm în mai multe activități de răsfăț.

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne va oferi mai multe detalii mâine.

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, miercuri, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

