Data publicării:

EXCLUSIV  Horoscop 12 septembrie 2025. O zodie este prea idealistă

Autor: Echipa Astrosens | Categorie: Lifestyle
Sursă foto: Freepik
Sursă foto: Freepik

Horoscop zilnic. Luna se află în semnul Taurului. 

Luna își va continua tranzitul în semnul Taurului. Ceea ce înseamnă că vom dori să ne respectăm propriul ritm. În plus, Soarele se apropie de o conjuncție cu Mercur, în Fecioară. Este posibil să ne trezim inundați de informații și cu greu vom reuși să ne concetrăm pe ceea ce contează cu adevărat. În plus, mulți dintre noi vor descoperi că sunt dependenți de tehnologie.

Berbec/Ascendent în Berbec

Duci muncă de lămurire cu unii colegi. Și va trebui să depui eforturi suplimentare pentru oricare proiect de care te ocupi.

Taur/Ascendent în Taur

Te axezi prea mult pe ceea ce simți. Astfel ratezi unele detalii importante din jurul tău. Este cazul să fii mai prezent.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Familia trebuie pusă pe primul loc. Nu permite să se strângă resentimente care pot declanșa, ulterior, conflicte sau neînțelegeri.

Rac/Ascendent în Rac

O parte din tine este prea idealistă sau optimistă. Și astfel, nu vrei să ții cont de veștile neplăcute sau agitația din jurul tău.

Leu/Ascendent în Leu

Îți dai seama repede că vigilența permanentă este cea care te salvează la locul de muncă. Reușești să te adaptezi la orice situație.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur se apropie de un sextil cu Jupiter. Acest aspect îți oferă posibilitatea de a vedea jumătatea plină a paharului în orice situație.

Balanță/Ascendent în Balanță

Astrele îți recomandă să stai departe de persoanele indiscrete sau bârfe. Cu siguranță, nu ai nevoie de problemele altora.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Unele planuri cu prietenii nu vor decurge așa cum v-ați fi dorit. Însă, cu siguranță, că sunt și alte alternative.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Ceea ce spui la locul de muncă poate fi interpretat cum nu te-ai fi gândit. De aceea, este nevoie să oferi și alte explicații.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Vei fi dornic să investești timp și energie mai mult în viața personală. Și este posibil ca discuțiile cu șefii sau colegii să nu fie plăcute.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Acorzi atenție unor detalii care nu contează atât de mult. Pentru a lua decizii importante pe plan financiar, ar fi bine să te consulți cu cineva înainte.

Pești/Ascendent în Pești

Comunicarea cu partenerul este una fructuoasă. Puneți țara la cale și veți avea rezultate foarte bune, mai ales în gospodărie.

