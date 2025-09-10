Horoscop 10 septembrie 2025. O zodie va primi reproșuri de la cei dragi

Luna își continuă tranzitul prin semnul Berbecului. Și va face o opoziție cu Marte și un careu cu Jupiter. La prima vedere, toate aceste aspecte ne dau cheful de a acționa în mod irațional, impulsivitate și dorința de a le demonstra celorlalți de ce anume suntem în stare. Însă, dacă ne gândim și la următorul aspect dintre Soare și Jupiter, putem spune că ne ajută în acest început de toamnă destul de haotic, cel puțin din punct de vedere astrologic.

Berbec/Ascendent în Berbec

De cele mai multe ori, una spui și alta faci. Pe moment, nici nu îți dai seama. Dar apropiații îți vor face reproșuri în acest sens.

Taur/Ascendent în Taur

Când ceri prea multe opinii despre un subiect, s-ar putea să devii și mai confuz. Iar tu acum ai nevoie să fii cât mai sigur.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Îi lași pe alții să comenteze prea mult despre anumite aspecte din viața ta personală. Este cazul să impui limite.

Toamnă cu lecții pentru Pești, Taur, Scorpion. Vești mai bune pentru Rac

Rac/Ascendent în Rac

Te vei simți dator să le faci pe plac celorlalți. Și câteodată, s-ar putea să nu ții cont deloc și de ceea ce contează pentru tine.

Leu/Ascendent în Leu

Nu uita că Venus se află, în continuare, în semnul tău! Și că te ajută să fii carismatic, seducător și destul de competitiv.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Pe plan financiar, te vei confrunta cu instabilitate. De aceea, cel mai bine ar fi să discuți foarte deschis cu partenerul sau familia.

Balanță/Ascendent în Balanță

S-ar putea să nu primești răspunsurile dorite de la partener sau alte persoane apropiate. Însă nu este momentul să te agiți prea mult.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Programul tău va fi prea plin. Și abia vei avea timp să respiri. Dacă tot se întâmplă asta, încearcă să nu faci prea multe promisiuni.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Gândește-te de două ori înainte de a te implica într-un proiect profesional! Poate că mai ai nevoie de unele detalii.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Oricât de mult te-ai strădui, tot vor fi oameni nemulțumiți de tine. Deci nu este cazul să te lași influențat de asta.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

O zi bună pentru rezolvarea chestiunilor administrative, dar și pentru studiu. În discuții, nu prea vei menaja pe nimeni.

Pești/Ascendent în Pești

Poți trece repede de la o extremă la alta din punct de vedere financiar. Când ești foarte generos, când devii foarte cumpătat.

