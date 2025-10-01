Horoscop zilnic. Mercur face un careu cu Jupiter.
În prima zi a lunii octombrie, Mercur din Balanță perfectează careul cu Jupiter din Rac. Acest aspect aduce tensiuni sau un conflicte interioare între modul de gândire/comunicare și nevoia de optimism/expansiune. Adică, putem exagera în discurs. Cei mai timizi vor profita din plin, dar ceilalți s-ar putea să aibă parte de exces de zel în discuții sau decizii. Un lucru este cert! Disciplina mentală va fi vitală.
Berbec/Ascendent în Berbec
Deseori, vei avea impresia că nu ești ascultat sau că nu sunt luate în calcul opiniile tale. Încearcă să nu reacționezi în mod pueril.
Taur/Ascendent în Taur
Comunicarea de la locul de muncă va avea de suferi. Adică, tu încerci să fii diplomat, însă colegii vor avea altă atitudine.
Gemeni/Ascendent în Gemeni
Careul Mercur-Jupiter se va asigura că nu vei avea nicio clipă de liniște. Tot timpul va apărea ceva de făcut. Bineînțeles, nu ceva simplu!
Rac/Ascendent în Rac
Unele discuții cu familia nu vor decurge așa cum îți dorești. Așa că înhamă-te cu răbdare și cu disponibilitatea de a oferi multiple explicații.
Leu/Ascendent în Leu
Ori vei fi foarte tăcut, ori vei fi destul de vorbăreț. Ce-i drept, asta va depinde și de interlocutorii tăi. Evită să alergi după mai mulți iepuri în același timp.
Fecioară/Ascendent în Fecioară
Când nu te vei simți în apele tale, vei avea tendința de a face cheltuieli neplanificate. Trebuie să stai departe de unele tentații.
Balanță/Ascendent în Balanță
Careul Mercur-Jupiter te energizează, însă te și face să te implici în acele activități sau lupte care nu te avantajează.
Scorpion/Ascendent în Scorpion
Mintea ta este plină de scenarii. Însă, astăzi, cel mai bine ar fi să nu crezi nimic până nu ai dovezi semnificative în acest sens.
Săgetător/Ascendent în Săgetător
Prietenii te indispun, dar tot ei vor fi alături de tine atunci când vei avea nevoie de sprijin. Deci te va ajuta să fii mai tolerant.
Capricorn/Ascendent în Capricorn
Parcă vorbești cu pereții la locul de muncă. Faci tot posibilul să te faci înțeles, însă șefii sau colegii vorbesc altă limbă.
Vărsător/Ascendent în Vărsător
Nu este cazul să te implici în discuții moraliste la locul de muncă. Cel puțin nu astăzi. Lasă-i pe alții să se ocupe de asta.
Pești/Ascendent în Pești
Discuțiile despre bani te vor indispune serios. Astrele îți recomandă să fii mai atent la comunicarea cu copiii.
de Roxana Neagu