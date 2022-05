Horia Colibășanu a urcat azi pe vârful Kangchenjunga, singurul neatins de alpiniștii români 

"SUMMIT!(pe vârf-n.r.) Știm că multă lume așteaptă cu sufletul la gură vești despre ascensiune, așa că vă dăm informații la cald, la câteva minute de când le-am primit. În jurul orei 12 (ora României), alpinistul Horia Colibășanu a urcat pe vârful Kangchenjunga, reușind premiera mult așteptată pentru alpinismul românesc. Horia a urcat astfel pe singurul munte de 8000 de metri neatins până acum de români, al treilea vârf ca înălțime al planetei (8586 m.).Horia a sunat după ce a coborât deja câteva sute de metri, în drumul lui de întoarcere spre Tabăra 4. A apucat să transmită prin telefonul-satelit că traseul a fost foarte greu și obositor. Pe vârf a făcut câteva poze și a coborât rapid. Despre colegii săi, Marius Gane și Peter Hamor, știm că sunt acum în Tabăra 4, ei nereușind să ajungă astăzi pe vârf. Revenim cu detalii despre ce urmează, de îndată ce le avem. Să le ținem pumnii în continuare băieților!" este mesajul transmis de echipa de comunicare a lui Horia Colibășanu.

Horia Colibăşanu s-a reîntâlnit cu Kangchenjunga după 10 ani de la prima încercare. În 2012, a renunţat la ascensiune cu 100 de metri înainte de vârf. Un perete de stâncă nu a putut fi depăşit la timp pentru întoarcerea în siguranţă în ultima tabără.

Kangchenjunga, al doilea cel mai periculos vârf din lume. Unul din patru alpiniști care au încercat să-l urce, au murit

Kangchenjunga este un gigant situat de-a lungul graniţei dintre Nepal şi India, într-unul dintre cele mai izolate locuri din Himalaya. În unele zile poate fi văzut şi de la 110 kilometri depărtare, din India. Este încărcat de legende, fiind considerat lăcaşul unui zeu ostil, credinţă întărită de vremea imprevizibilă şi avalanşele frecvente, precizează comunicatul.



Statistic, este al doilea cel mai periculos munte din lume, datele din 2021 indicând o rată a mortalităţii de 29,1%, ceea ce înseamnă că unu din patru alpinişti care au încercat să îl urce şi-au pierdut viaţa.



După prima ascensiune realizată în 1955 de o expediţie britanică, au mai trecut 22 de ani până la o nouă reuşită. Din respect pentru credinţele localnicilor, niciun alpinist din primele două expediţii nu a pus piciorul pe cel mai înalt punct al muntelui sacru, oprindu-se cu câţiva metri înainte de cota maximă.

Horia Colibășanu, Marius Gane şi Peter Hamor au scăpat ca prin minune anul trecut dintr-o avalanșă

Alpiniştii români Horia Colibăşanu, Marius Gane şi slovacul Peter Hamor au vrut anul trecut să deschidă o rută nouă, în premieră mondială, pe creasta nord-vestică a muntelui Dhaulagiri (8.167 m). Din păcate, misiunea nu a fost încununată cu succes, cei trei fiind la un pas de moarte.



"Nu ni s-a mai întâmplat vreodată să vină avalanşa din lateral. La un moment dat probabil zăpada a căzut peste peretele de gheaţă care ne proteja. Ne-a strivit pur şi simplu înăuntru. Am încercat să opunem rezistenţă ca să păstrăm un mic buzunar de aer în jurul gurii. (...) S-a oprit avalanşa. Era complet întuneric şi, deşi eram toţi trei în acelaşi cort, nu i-am mai auzit pe colegii mei. S-a făcut linişte. Tot ce am putut să fac a fost să caut cât de repede briceagul în buzunarul de la piept. Ştiam că aceasta e procedura în caz de avalanşă peste cort. Dacă nu tai pânza, nu ai cum să ieşi. Simţeam că se termină aerul. Am scos briceagul, am tăiat cortul. A trebuit să împing prin acel metru de zăpadă ca să ies afară. Eram foarte încărcat cu adrenalină. Am reuşit să ies cu o mână în faşă, mâna cu briceagul (...) să respir", a relatat Colibăşanu.



Incidentul s-a petrecut la altitudinea de 6.800 m, pe creasta nord-vestică a muntelui Dhaulagiri (8.167 m).

