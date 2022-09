Helen Mirren, Elton John și J.K. Rowling, printre marile personalități care au transmis câte un omagiu în memoria suveranei care a inspirat lumea muzicii şi a filmului

Actriţa britanică Helen Mirren, care a câştigat un premiu Oscar după ce a interpretat-o pe suverana britanică în filmul "The Queen" (2006), s-a declarat "mândră că este o "elisabetană".

"Plângem o femeie care, cu sau fără coroană, a fost întruchiparea nobleţei", a spus ea.





Cântăreţul Elton John, care deţine o locuinţă somptuoasă în apropiere de Castelul Windsor, s-a declarat "profund întristat" de vestea decesului reginei.



"Ea a fost o sursă de inspiraţie şi a condus ţara prin unele dintre momentele sale cele mai sumbre cu graţie, simţ al moralităţii şi o adevărată căldură binevoitoare", a scris artistul pe Instagram.

"Regina Elisabeta a fost o parte foarte importantă a vieţii mele încă din copilărie şi îmi va lipsi enorm", a adăugat el.



Cântăreţul a fost înnobilat de regină în 1998, la câteva luni după ce a interpretat piesa "Candle in the wind" la funeraliile prinţesei Diana.



"Dumnezeu s-o binecuvânteze pe Elisabeta a II-a. Odihnească-se în pace. Trăiască regele", a declarat sobru Paul McCartney, fost membru al trupei The Beatles, la rândul lui înnobilat de regina Elisabeta a II-a.



Mick Jagger, liderul eternului rival al grupului The Beatles, trupa The Rolling Stones, a salutat memoria unei regine care a fost o prezenţă constantă "de-a lungul întregii (sale) vieţi".



"În copilăria mea, îmi amintesc că am urmărit momentele importante ale căsniciei sale la televizor. Mi-o amintesc drept o tânără frumoasă, care a devenit bunica iubită a naţiunii", a spus el.



Fostul solist al formaţiei Black Sabbath, Ozzy Osbourne, supranumit "Prinţul întunericului", a declarat că regretă decesul celei care a fost "cea mai mare regină a noastră".



"Cu inima grea, spun că simplul gând la o Anglie fără regina Elisabeta a II-a este devastator", a transmis artistul.



Daniel Craig, vedeta din saga "James Bond", a subliniat că regina va fi "profund regretată". Actorul a participat la un videoclip în care Elisabeta a II-a a acceptat să apară, cu ocazia ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012.

Fosta "Posh Spice" de la Spice Girls, Victoria Beckham, a scris într-un mesaj pe Twitter că ziua de joi a fost o zi tristă "pentru întreaga lume".

"Sunt profund întristată de moartea iubitei noastre regine, Majestatea Sa Regina. Va rămâne în memoria noastră pentru loialitatea şi devotamentul său de neclintit", a declarat ea.



Marele maestru internaţional al musicalurilor, Andrew Lloyd Webber, a declarat că regina a fost "un pilon constant, nu doar pentru Regatul Unit, ci şi pentru iubitul său Commonwealth".



Scriitoarea britanică J.K. Rowling, autoarea seriei literare "Harry Potter", a declarat că regina Elisabeta a II-a "îşi merită odihna".



"Şi-a făcut datoria faţă de ţară până în ultimele sale ore de viaţă şi a devenit un simbol constant şi pozitiv al Marii Britanii în întreaga lume", a scris autoarea pe Twitter.

Today is a very sad day for the entire world. I’m deeply saddened by the passing of our beloved Monarch, Her Majesty The Queen. She will be remembered for her steadfast loyalty and service and my thoughts are with the royal family at this time. pic.twitter.com/ObZSKqNaNy