Harry și Megan vor participa la jubileul Reginei Elisabeta, dar nu vor fi lăsați la balcon

După o analiză atentă, regina a decis că apariţia tradiţională la balcon pentru parada Trooping the Colour, joi, 2 iunie, se va limita anul acesta la Majestatea Sa şi la membri ai familiei regale care participă la angajamente publice oficiale în numele reginei, a declarat un purtător de cuvânt al palatului.



Patru zile de festivităţi, aşteptate cu bucurie de britanici, sunt prevăzute între 2 şi 5 iunie pentru Jubileul de Platină care marchează 70 de ani de domnie a reginei Elisabeta a II-a, în vârstă de 96 de ani.



Ele vor începe cu Trooping the Colour, parada care marchează oficial ziua de naştere a suveranei în fiecare an.



Anunţul Palatului Buckingham pune capăt speculaţiilor apărute cu privire la prezenţa sau nu la balcon a prinţului Harry şi a soţiei sale, Meghan, cu care locuieşte în California după decizia lor de a se retrage din monarhia britanică în 2020, precum şi a prinţului Andrew, fiul reginei, lipsit de orice rol oficial din cauza legăturilor sale cu afacerea Epstein.



În total, 18 membri ai familiei regale, printre care prinţul moştenitor Charles şi soţia sa, Camilla, precum şi fiul său William, soţia acestuia, Kate, şi cei trei copii ai lor, sunt aşteptaţi la balconul Palatului Buckingham cu ocazia acestei mari parade militare, care a fost anulată doi ani la rând, în 2020 şi 2021, din cauza pandemiei.

Regina Elisabeta, parțial retrasă din viața publică



În mare parte retrasă din viaţa publică din cauza unor probleme de mobilitate, suverana, care a depăşit în luna februarie borna de 70 de ani pe tronul Regatului Unit, a ales să-şi petreacă aniversarea vârstei de 96 de ani de luna trecută, departe de tumultoasa Londră.



Conform presei britanice, ea a petrecut câteva zile la Wood Farm, un conac relativ modest dar foarte îndrăgit de soţul său, prinţul Philip, care a murit în urmă cu un an la vârsta de 99 de ani.



Cu toate acestea, sute de susţinători ai Casei Regale s-au adunat în faţa Castelului Windsor (vestul Londrei), reşedinţa obişnuită a reginei. Membrii unei fanfare militare din rândul celui mai vechi regiment britanic, Coldstream Guards, îmbrăcaţi în tradiţionalele tunici roşii şi cu căciuli negre din blană de urs au interpretat "Happy Birthday!" pentru regină, iar la ora prânzului au fost trase câteva salve de tun. În celebrul Hyde Park o altă fanfară i-a cântat reginei "La mulţi ani!".

Singura fotografie din ultima perioadă cu Regina Elisabeta





Cu această ocazie Palatul Buckingham a publicat o fotografie în care suverana apare îmbrăcată cu o haină verde închis şi ţinând de căpăstru doi ponei albi din rasa englezească Fell, în grădinile de la Windsor. Fotografia înfăţişând-o pe regină alături de cei doi ponei a fost realizată în martie pe domeniul Castelului Windsor de fotograful Henry Dallal, care este şi autorul portretului oficial al reginei de la împlinirea vârstei de 90 de ani. În stânga suveranei este poneiul Bybeck Nightingale, iar în dreapta, Bybeck Katie.

