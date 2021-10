Guvernul Cîțu cade, dar premierul Cîțu rămâne? Chirieac: Mă bazez pe declarațiile domnului președinte Iohannis

"De mâine, dacă trece această moţiune, aşa cum v-am spus, toate scenariile sunt pe masă, orice scenariu este pe masă. Mă voi uita către această nouă coaliţie, condusă de PSD înţeleg, PSD-USR-AUR dacă au un plan, eu sper că nu doar vor să dea jos Guvernul şi după aceea să se uite cum ţara rămâne în haos. Vom vedea ce propunere vine de la această nouă majoritate şi ne vom face şi noi planul în funcţie de aceasta. (...) Eu cred că va fi totuşi o propunere a PSD susţinută de USR şi AUR de premier şi vom vedea", a spus Cîţu, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.

"Va trece moţiunea"

Întrebat dacă mai are vreo şansă Florin Cîțu, mâine, având în vedere că astăzi a recunoscut o nouă majoritate PSD-USR-AUR, analistul politic Bogdan Chirieac a spus: "Domnia sa are o gravă lipsă de înțelegere a fenomenului democratic. A spus că lasă ţara fără Guvern şi intră țara în haos. Aţi reţinut, Guvernul României nu poate fi decât organizaţia condusă de domnul Cîțu. Nimeni altcineva nu este capabil, în România, să realizeze un alt guvern. Eu cred că, mâine, va trece moţiunea, chiar dacă am înţeles că unii parlamentari s-au îmbolnăvit deja de COVID. Aşa am înţeles, că şi de la PSD ar fi o persoană bolnavă de COVID, am înţeles că şi de pe la AUR ar fi cineva. Nu cred că există dubii pentru că este nevoie de 46 de parlamentari. Sunt vreo 280 care ar putea să voteze. Ar fi vreo 46 care ar trebui să se îmbolnăvească până mâine. E cam mult. Guvernul Cîțu va cădea. Totuşi, continui să cred, dacă nu cumva este total desprins de realitate, că dânsul va rămâne în funcţie fiindcă s-ar putea ca președintele Iohannis să nu numească un alt prim-ministru. Nu exclud această posibilitate şi mă bazez pe declaraţiile domnului președinte Iohannis. La Congresul PNL, a fost fără echivoc. Nu vede niciun motiv pentru schimbarea din funcţie a domnului Cîțu, a spus dânsul la Congres".

"Ar fi tupeu maxim să vii cu Florin Cîţu"

Cât despre ce ar însemna dacă, în cazul în care moţiunea de cenzură va trece, preşedintele îl va nominaliza tot pe Florin Cîţu în funcţia de premier, Orban a spus: "Asta ar fi tupeu maxim să vii cu Florin Cîţu". Chestionat dacă el ar vota un nou Guvern cu Florin Cîţu premier, dacă se va face această nominalizare, Orban a afirmat că nu crede că este posibil aşa ceva: "Nu este posibil așa ceva. Este o ipoteză care nu stă în picioare".

"Noi îl iubim pe domnul Orban, dar dânsul spunea, anul trecut, înainte de parlamentare, că partidul care va obţine cel mai mare scor va fi primul partid chemat să formeze Guvernul. Când a câştigat PSD, ce a spus domnul Orban nu s-a mai aplicat. Era evident că preşedintele Iohannis nu va pune premier de la PSD. Eu cred că domnul Cîțu nu îşi încheie cariera politică fiindcă nu doreşte asta domnul Klaus Iohannis. Nu cred că mâine se votează şi pică guvernul şi dispare Cîțu. Gândiţi-vă că s-a dat peste cap, s-a rupt în două PNL ca să ajungă domnul Cîțu preşedinte al acestui partid", a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.