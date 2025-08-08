Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață

Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește o modificare majoră în sistemul pensiilor private, care ar putea schimba radical modul în care românii își accesează economiile acumulate în Pilonul II și III. Dacă în prezent contribuabilii pot retrage întreaga sumă odată ce devin eligibili, noul proiect propus prevede limitarea retragerii imediate la doar 25%, urmând ca restul banilor să fie virați treptat, în plăți lunare.

În plus, se discută despre dublarea perioadei de eșalonare – de la 5 la 10 ani – în contextul în care, potrivit autorităților, România se va confrunta cu un "vârf de sarcină în 2030", ceea ce ar putea pune presiune pe sustenabilitatea sistemului. Inițiativa guvernului a provocat reacții critice, inclusiv din interiorul coaliției de guvernare. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis un mesaj ferm pe Facebook, exprimând nemulțumirea față de lipsa de consultare a formațiunii pe care o conduce: „UDMR nu a fost consultat în cadrul coaliției de guvernare cu privire la această propunere” și a precizat că partidul său va „respinge orice măsură care limitează drepturile cetățenilor de a dispune liber de banii lor din fondurile private de pensii”. Analistul politic Bogdan Chirieac s-a declarat „absolut șocat” de planurile Executivului, într-o intervenție la România TV, ridicând semne de întrebare referitoare la legalitatea și moralitatea schimbării regulilor pentru milioane de cetățeni.

"Este mare disperare după bani. Nu are nimeni voie să-mi spună ce fac eu cu banii mei, banii mei munciți! Sunt banii mei!"

„Sunt pur absolut șocat. Este mare disperare după bani. Toate tăierile care s-au efectuat până acum, majorarea aberantă a taxelor pentru mediul privat, supraimpozitarea pensiilor, nu au reușit să reducă semnificativ deficitul bugetar. Fiindcă nu se apropie de pensiile speciale și nu au habar cum să reformeze întreprinderile de stat, au venit cu această idee de-a dreptul crasă. Este pur și simplu groaznic. Așa este, sunt banii oamenilor economisiți de o viață. Nu are nimeni voie să-mi spună ce fac eu cu banii mei, banii mei munciți! Sunt banii mei! Oamenii au economisit timp de mai multe decenii în această pensie privată. Că vreau să o iau pe toată, că vreau o las pe toată, că vreau să-i dau foc, e dreptul meu de proprietate garantat de Constituție! Deci pur și simplu e o idee crasă. Mă umple de… nici nu mai zic, Doamne ferește! Asta înseamnă că guvernul nu are un plan coerent de reformă a statului putred, cu atât mai puțin un plan economic coerent. Este foarte grav. Extrem de grav. Sunt idei care apar pe piață, nu sunt în niciun fel verificate, ceea ce mărește instabilitatea, să știți. Cum poate să aibă populația încredere în tine când tu vii cu asemenea măsuri? Este șocant ce trăim”, a explicat Bogdan Chirieac.

