Data actualizării: | Data publicării:

Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Politica
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul Bolojan propune limitarea retragerii integrale a banilor din Pilonul II de pensii, stârnind reacții dure. Analistul Bogdan Chirieac a punctat acest subiect.

Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește o modificare majoră în sistemul pensiilor private, care ar putea schimba radical modul în care românii își accesează economiile acumulate în Pilonul II și III. Dacă în prezent contribuabilii pot retrage întreaga sumă odată ce devin eligibili, noul proiect propus prevede limitarea retragerii imediate la doar 25%, urmând ca restul banilor să fie virați treptat, în plăți lunare.

În plus, se discută despre dublarea perioadei de eșalonare – de la 5 la 10 ani – în contextul în care, potrivit autorităților, România se va confrunta cu un "vârf de sarcină în 2030", ceea ce ar putea pune presiune pe sustenabilitatea sistemului. Inițiativa guvernului a provocat reacții critice, inclusiv din interiorul coaliției de guvernare. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis un mesaj ferm pe Facebook, exprimând nemulțumirea față de lipsa de consultare a formațiunii pe care o conduce: „UDMR nu a fost consultat în cadrul coaliției de guvernare cu privire la această propunere” și a precizat că partidul său va „respinge orice măsură care limitează drepturile cetățenilor de a dispune liber de banii lor din fondurile private de pensii”. Analistul politic Bogdan Chirieac s-a declarat „absolut șocat” de planurile Executivului, într-o intervenție la România TV, ridicând semne de întrebare referitoare la legalitatea și moralitatea schimbării regulilor pentru milioane de cetățeni.

"Este mare disperare după bani. Nu are nimeni voie să-mi spună ce fac eu cu banii mei, banii mei munciți! Sunt banii mei!"

„Sunt pur absolut șocat. Este mare disperare după bani. Toate tăierile care s-au efectuat până acum, majorarea aberantă a taxelor pentru mediul privat, supraimpozitarea pensiilor, nu au reușit să reducă semnificativ deficitul bugetar. Fiindcă nu se apropie de pensiile speciale și nu au habar cum să reformeze întreprinderile de stat, au venit cu această idee de-a dreptul crasă. Este pur și simplu groaznic. Așa este, sunt banii oamenilor economisiți de o viață. Nu are nimeni voie să-mi spună ce fac eu cu banii mei, banii mei munciți! Sunt banii mei! Oamenii au economisit timp de mai multe decenii în această pensie privată. Că vreau să o iau pe toată, că vreau o las pe toată, că vreau să-i dau foc, e dreptul meu de proprietate garantat de Constituție! Deci pur și simplu e o idee crasă. Mă umple de… nici nu mai zic, Doamne ferește! Asta înseamnă că guvernul nu are un plan coerent de reformă a statului putred, cu atât mai puțin un plan economic coerent. Este foarte grav. Extrem de grav. Sunt idei care apar pe piață, nu sunt în niciun fel verificate, ceea ce mărește instabilitatea, să știți. Cum poate să aibă populația încredere în tine când tu vii cu asemenea măsuri? Este șocant ce trăim”, a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI: Kelemen Hunor: Guvernul nu poate decide ce fac românii cu banii lor din pensia privată

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

acest articol reprezintă o opinie
  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
08 aug 2025, 21:57
Scoaterea USR de la guvernare, pe masa PSD?! Excesele partidului condus de Dominic Fritz în timp ce românii sunt afectați de măsurile de austeritate
08 aug 2025, 14:51
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
08 aug 2025, 10:27
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
Ședință de guvern, pe ordinea de zi  Proiectul de lege privind plata pensiilor private
08 aug 2025, 08:59
Numire nouă în Guvern: cine este noul consilier al premierului Bolojan
06 aug 2025, 19:13
ParintiSiPitici.ro
„Nu este obraznic, ci genial!” 8 comportamente „exasperante” ale copilului care arată că are o inteligență ridicată
08 aug 2025, 20:17
Haos cu noi taxe pentru români, pe case și mașini. Bogdan Chirieac: Mi se pare incredibil. E chiar o chestie periculoasă
04 aug 2025, 22:05
Sute de mii de români s-au trezit fără terenuri după cadastrarea ”gratuită”. Ministrul Attila confirmă: A trimis control la ANCPI
04 aug 2025, 22:56
Detaliile înmormântării lui Ion Iliescu sunt discutate de Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat
04 aug 2025, 19:08
Guvernul României, nou pachet de sprijin pentru sinistrații din Suceava și Neamț
04 aug 2025, 14:30
Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat se reunește pentru a stabili detaliile înmormântării lui Ion Iliescu
04 aug 2025, 14:41
Sumele date de Guvern pentru familiile afectate de inundaţiile din Suceava şi Neamţ
01 aug 2025, 14:23
Ministru PSD, reușită în Guvern de 103 milioane de lei. Cine beneficiază de ajutorul de stat
31 iul 2025, 13:33
Reintroducerea controalelor la frontierele interne, pe masa Guvernului, astăzi
31 iul 2025, 08:25
Guvernul amână decizia pe pachetul 2 de reforme până în august, în așteptarea rectificării bugetare (surse)
30 iul 2025, 14:07
România, producție record în agricultură în 2025. An excepțional ce poate crește PIB-ul cu până la 6-7%. Florin Barbu: Nu a fost așa în ultimii 30 de ani
30 iul 2025, 12:42
”Cea mai bună ovină este din România”. Exportăm 5 milioane de capete spre Orientul Mijlociu. Arabii vor să-și facă aeroport în Giurgiu, special pentru asta
30 iul 2025, 11:50
CSM, după ce Bolojan a anunțat reforma „pensiilor speciale” din Justiție: Manifestare abuzivă și discreționară a Guvernului
29 iul 2025, 18:04
Desființarea funcției de viceprimar în comunele mici. Preşedintele ACoR, anunț după discuțiile cu Bolojan
29 iul 2025, 17:34
Impozitarea proprietății, pe agenda discuțiilor dintre Guvern și autoritățile locale. Bolojan, precizări / galerie foto
29 iul 2025, 16:53
Controlul de la Romsilva a scos la iveală ”o realitate ascunsă sub preș ani la rând”. Diana Buzoianu: A fost trimis la Parchetul General
29 iul 2025, 14:49
Pensiile magistraților, schimbare cu impact masiv, spune Ilie Bolojan. Elena Cristian, sceptică: Nu vor putea fi atinse
29 iul 2025, 15:52
Ilie Bolojan, răspuns pentru DC NEWS, despre Anghel Saligny: Vor să termine mai repede? Foarte bine, pot să contracteze credite
29 iul 2025, 14:16
Rogobete pune controlul pe Spitalul Floreasca. Cazul de la care a pornit totul. Huşanu (SANITAS): Vă spun sincer, nu cred
28 iul 2025, 13:09
Gestul care ar destabiliza coaliția, după demisia lui Anastasiu: Nu cred că își permite cineva așa ceva
28 iul 2025, 14:10
Dilema momentului pentru Ilie Bolojan după demisia lui Dragoș Anastasiu. Răspunsul ChatGPT
28 iul 2025, 10:26
Demisia lui Dragoș Anastasiu și șpaga de supraviețuire. Chirieac: "Este halucinant. Ar trebui să ne pună pe gânduri"
27 iul 2025, 18:22
USR se înghesuie la sinecuri. A ”capturat” conducerea strategică a unei companii de stat. Miruță susține că nici nu știe din ce partid sunt
27 iul 2025, 15:16
Își dă demisia Dragoș Anastasiu? Anunțul zilei după mita la ANAF și dezvăluirea DNA
27 iul 2025, 10:09
Demiterea lui Anastasiu, conform Constituției. Avocatul Toni Neacșu explică ”puterea” prim-ministrului Bolojan
26 iul 2025, 21:48
”Dragoș Anastasiu s-a încurcat în propriile minciuni”. Consiliera lui Bolojan: demn ar fi să dea dovadă de onoare, să-și fi înregistrat deja demisia
26 iul 2025, 19:02
Dr. Herman Berkovits, numit în funcţia de consilier onorific al ministrului Sănătăţii
26 iul 2025, 15:54
”Închide și tu ochii”. Ministru, amenințat pentru schimbările din companiile de stat
25 iul 2025, 17:49
Dragoș Anastasiu și-a luat consilieră la Guvern. Cine este Luciana Simona Enache-Pirtea
24 iul 2025, 22:38
Guvernul pune capăt privilegiilor locative ale bugetarilor. Adio chirii de 60 de lei și locuințe de serviciu
24 iul 2025, 16:55
Dumitru Costin: ”Statul se comportă ca un golan” cu investițiile Anghel Saligny. Exemplu din piață
23 iul 2025, 20:38
Ce se întâmplă cu firmele din Anghel Saligny lăsate cu ochii în soare de Guvern, care rupe, unilateral, contractul - Video
22 iul 2025, 19:37
Cele șapte companii care generează pierderi de 2 miliarde de lei. Lista neagră a banilor pierduți de stat
22 iul 2025, 19:38
Burcea, ANAT: România va dispărea definitiv de pe piața turistică internațională, după decizia ministrului Miruță. ”Este ridicol. Buget de firmă, nu de țară”
22 iul 2025, 19:25
Dispare coplata în consultațiile prin CNAS, în clinicile private. Ținta ministrului Rogobete în asigurări
21 iul 2025, 18:58
Alexandru Rogobete: Medicii vor asigura consultații în ambulatoriu până la ora 20:00, prin rotație
21 iul 2025, 18:38
Reforma anunțată de Bolojan în sănătate: Criterii de performanță pentru medici și personalul medical. Ce măsuri noi vor fi luate
21 iul 2025, 18:12
Ministrul Mediului ia în calcul cotele de vânătoare pentru urși: Să aducem normalitatea în dezbatere
21 iul 2025, 16:55
Primarul din Mischii le cere cetăţenilor să salveze comuna de la desfiinţare prin schimbarea domiciliului
21 iul 2025, 10:30
Fifor (PSD), după ce Bolojan a anunțat reducerea banilor pentru „Anghel Saligny”: Nu blocați dezvoltarea comunităților! Opriți-vă!
19 iul 2025, 18:36
Restructurări la Guvernul României: Bolojan desființează 40% din posturi. Lista completă a schimbărilor - FOTO
18 iul 2025, 15:57
Guvernul cheltuie 1 milion de lei pe lună pentru 30 de mașini, pe lângă combustibil. Șeful Cancelariei, Jurca: ”A fost un șoc și pentru mine”. Schimbări de răsunet în Executiv
18 iul 2025, 15:18
Anunțul momentului pentru pensionari. Ce se întâmplă cu recalcularea
18 iul 2025, 15:03
De când revine programul Rabla, cu schimbări la valorile voucherelor. Precizări de ultim moment
17 iul 2025, 13:36
Ministerul de Interne sărbătorește 163 de ani de existență. Nicușor Dan și miniștrii Guvernului Bolojan, prezenți la eveniment - FOTO
16 iul 2025, 14:22
Țoiu spune că a găsit detașări în MAE de la... Grădinița Bobocel
13 iul 2025, 22:44
Cele mai noi știri
acum 12 minute
Record greu de bătut: Avram Iancu a traversat toată Europa înot, fără costum de neopren
acum 16 minute
Femeie, înjunghiată de un necunoscut pe stradă, în București
acum 30 de minute
Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor
acum 1 ora 27 minute
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
acum 1 ora 41 minute
Românii din Cernăuți fac apel la Țoiu ca Ucraina să nu le închidă școlile românești: Dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nici identitatea noastră
acum 2 ore 2 minute
Mărturie cutremurătoare a unei tinere salvate de la înec de un polițist român aflat în concediu, în Creta: În acea clipă critică, doar el a făcut asta! - Foto în articol
acum 2 ore 3 minute
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale fără referendum național, deși americanii și rușii negociază un acord pentru summit-ul Trump-Putin
acum 2 ore 42 minute
Lovitură pentru Untold 2025. De ce și-au anulat Paraziții și Vama concertele la festivalul de la Cluj
Cele mai citite știri
pe 7 August 2025
Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol
pe 7 August 2025
Risc major pentru USR după decizia lui Dominic Fritz privindu-l pe Ion Iliescu. Ce urmează pentru Nicușor Dan
pe 7 August 2025
Gafă la Untold 2025. Momentul petrecut pe scena principală i-a lăsat mască pe festivalieri - Video
pe 7 August 2025
Viitură pe Transfăgărășan, zeci de autoturisme sunt blocate
pe 7 August 2025
Emil Constantinescu: Acest om nu a fost înmormântat cu onoruri naționale, dar sute de mii de români au participat la adunarea de doliu din Piața Revoluției
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel