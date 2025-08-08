Kelemen Hunor: Guvernul nu poate decide ce fac românii cu banii lor din pensia privată

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) se opune ferm proiectului de reglementare a Pilonului II de pensii anunțat vineri de autorități.

Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a declarat într-o postare pe Facebook că UDMR nu a fost consultată în cadrul coaliției de guvernare cu privire la această propunere și că respinge orice măsură care limitează drepturile cetățenilor de a dispune liber de banii lor din fondurile private de pensii.

„Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii! Pensia privată este economisirea cetățeanului - de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici Guvernul, nici instituțiile statului nu pot stabili reguli în această privință”, a transmis Hunor, reiterând poziția fermă a UDMR.

Lipsă de consultare în coaliția de guvernare

Potrivit liderului UDMR, proiectul privind Pilonul II nu a fost discutat în cadrul coaliției, iar formațiunea consideră că o astfel de inițiativă ar trebui să fie rezultatul unui dialog larg și transparent, nu al unor decizii luate unilateral.

„În coaliție nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii”, a subliniat Hunor, adăugând că inițiativa riscă să submineze încrederea oamenilor în sistemul de pensii și în statul de drept.

Reacția UDMR vine în contextul în care Guvernul analizează o serie de modificări asupra sistemului de pensii, inclusiv Pilonul II - componenta privată obligatorie a pensiei, care presupune contribuții din partea salariaților către fonduri administrate privat.

Printre măsurile vehiculate în spațiul public se numără limitarea posibilităților de retragere a sumelor acumulate sau impunerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea banilor. Aceste idei au generat deja controverse și critici din partea societății civile și a unor partide din opoziție.

