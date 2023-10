Gunoi de la desfundarea canalizării, aruncat lângă un loc de joacă în Botoşani. De vină ar fi angajaţii Nova ApaServ

"Iată cum se execută în secolul XXI în Botoşani desfundarea canalizării. Materialele care înfundaseră canalizarea au fost extrase de angajaţii Nova ApaServ au fost aruncate lângă un loc de joacă, pe o alee din faţa unei scări de bloc. Doamna Doina Fedorovici (n.r. preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani), cred că ar trebui să măriţi din nou salariile conducerii Nova ApaServ. Oamenii angajaţi să rezolve cu canalizarea au găsit această soluţie, inedită şi în acelaşi timp extrem de periculoasă pentru locuitorii acestei zone. Toate aceste materiale reprezintă un mini-focar de infecţie.

Dacă se consideră că aceasta este calea de a se rezolva problemele, înseamnă că trebuie să schimbăm cu totul registrul şi să acţionăm în consecinţă. Nu vreau să vă spun cum miroase în această zonă. Vorbim de deşeuri extrem de periculoase", a spus botoşăneanul Ionuţ-Bogdan Cărăuşu, într-un clip pe Youtube.

Mai multe detalii găsiţi în clipul video de mai jos.

Am contactat instituţia Nova ApaServ şi am cerut un punct de vedere cu privire la problema semnalată. Până la momentul publicării acestui material, nu am primit niciun răspuns. Vom reveni cu mai multe detalii când acesta va fi disponibil.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News