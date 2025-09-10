Grindeanu îl acuză pe Bolojan că pune presiune pe CCR prin amenințările cu demisia

Sorin Grindeanu spune că Ilie Bolojan pune presiune pe Curtea Constituțională prin amenințările cu demisia.

Într-un dialog cu jurnalistul Victor Ciutacu, miercuri seară, la România TV, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat a zis că Ilie Bolojan pune presiune pe Curtea Constituțională prin amenințările cu demisia.

„Chestiunea asta cu demisia eu nu o consider a fi o abordare constructivă și serioasă. Nu e o treabă pe care să o spui la fiecare întâlnire. Demisia nu trebuie să fie o pârghie de șantaj politic. Presiunea asta pe care o pui pe Curtea Constituțională nu cred că e o abordare neapărat constructivă.

Acolo sunt 9 judecători care vor lua decizia în funcție de cât e sau nu e constituțională o lege“, a spus, miercuri seară, Sorin Grindeanu.

„Îmi doresc să existe totuși o regulă și din acest punct de vedere care să fie comparată: nivelul acesta de pensii, de pensionare, vârsta și toate lucrurile să fie comparativ la fel cu alte țări din Uniunea Europeană”, a mai zis președintele PSD.

