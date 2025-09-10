Sorin Grindeanu anunță când iese PSD de la guvernare. El face apel la bun simț din partea colegilor de coaliție / video

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, face anunțurile momentului, într-un context politic tensionat, în care coaliția PSD - PNL - USR - UDMR se află sub presiunea dezbaterilor privind prioritățile guvernamentale și modul în care sunt gestionate finanțele publice.

Grindeanu prezintă pachetul de relansare economică

„Noi mâine vom face prezentarea propunerilor noastre pe pachetul pe care noi l-am numit de relansare economică. Noi considerăm următorul lucru. Dincolo de tot discursul public pe care îl cunoaștem cu toții din ultimele două-trei luni, cel legat de ajustări, tăieri, reducerea de cheltuielilor, concedieri și toate celelalte lucruri, noi trebuie să venim cu un pachet pentru relansare economică și vom face acest lucru. Am anunțat de câteva săptămâni că lucrăm la aceste propuneri. Mâine voi face o prezentare în mare, colegii mei, pentru că vorbim de mai multe domenii, vorbim de economie, vorbim de energie, vorbim de sănătate, vorbim de transporturi, vorbim de muncă, pachetul”, a explicat Grindeanu la RTV.

Întrebat despre agricultura și despre modul în care guvernul va susține pachetul de măsuri, liderul PSD a subliniat că obiectivul principal este să se discute despre măsuri concrete pentru relansarea economiei. „Dacă vreau să discutăm despre relansarea economiei, vreau să discutăm de măsuri. Eu consider că în această coaliție, în acest moment vorbim cu oameni de bună credință. Nu putem să relansăm economia, nu putem să nu intrăm în recesiune economică dacă noi în această perioadă nu vom veni și cu măsuri de acest timp”, a precizat Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a precizat că prezentarea propunerilor către liderii coaliției și public se va face gradual, iar detaliile vor fi prezentate pe fiecare domeniu în parte, de la agricultură, prin ministrul Florin Barbu, la energie, prin Bogdan Ivan. Grindeanu a subliniat că reforma administrativă nu trebuie să se rezume la concedieri, ci trebuie să vizeze eficientizarea serviciilor publice oferite de primării, consilii județene sau alte autorități locale și centrale.

Reforma administrativă nu trebuie să se rezume la concedieri

Liderul social-democrat a explicat că în prezent există estimări diferite privind numărul angajaților din administrația publică. El a arătat că este nevoie de analize concrete pentru a stabili standarde de personal în funcție de dimensiunea unităților administrative.

Grindeanu a explicat că în comunele cu până la 1.500 de locuitori, numărul optim de angajați ar trebui să fie între 8 și 10, incluzând primarul, iar pentru localități între 1.500 și 2.500 de locuitori, între 10 și 15 angajați. Această matrice de calcul, elaborată împreună cu Marian Neacșu și ministrul dezvoltării, va fi aplicată uniform tuturor unităților administrative.

El a mai subliniat că reducerea cheltuielilor publice trebuie să fie prioritară, iar externalizarea serviciilor trebuie făcută cu atenție, pentru a evita creșterea altor costuri. „Ținta este de a reduce din cheltuielile publice. Bașca peste aceste lucruri există și excepții. Nu se aplică la toate. Construim aceeași matrice pentru toată lumea. Facem reguli pentru toată lumea. Și ținta trebuie să fie reducerea de cheltuieli. Nu reducere de personal. Nu cred că vom câștiga ceva dacă dăm oamenii afară”, a concluzionat Grindeanu.

Proiecte de lege pentru categoriile vulnerabile: mame, veterani și călugări

Grindeanu a subliniat că următorul pachet de măsuri pe care PSD îl dorește aprobat vizează în special categoriile socioprofesionale afectate de pachetul 1, incluzând mame, părinți aflați în concedii de îngrijire a copiilor, călugări, veterani de război, urmașii acestora și luptători anticomuniști, precum și văduve de război. În ciuda unor refuzuri din partea coaliției, care au invocat riscul creării de excepții, PSD a decis să depună două proiecte de lege în Parlament pentru a reglementa aceste drepturi.

„Mi-a fost foarte greu. Și mie și altor colegi am zis hai să facem altceva. Facem un proiect de lege. Două, de fapt. Ca să fiu corect. Pe care le depunem în parlament, le-am și depus”, a explicat Grindeanu. Primul proiect se referă la categoriile de persoane menționate anterior, iar al doilea vizează indemnizațiile mamelor și eliminarea contribuției de asigurări sociale pentru aceste categorii.

Liderul PSD a precizat că există și un al treilea proiect, care nu a fost încă depus din motive tehnice. Acesta ar include măsuri fiscale și clarificări privind deducerile de TVA aplicabile anumitor categorii, inclusiv refugiați ucraineni. Pachetul va fi însă introdus doar după analiza Curții Constituționale a pachetului 2.

Grindeanu a subliniat incertitudinea privind votul coaliției în Parlament, menționând că nu există garanții că toate partidele vor susține aceste proiecte, dar a făcut apel la bunul simț și la responsabilitate. De asemenea, liderul PSD s-a declarat convins că președintele României va promulga legile, evidențiind că acestea urmăresc corectarea exceselor și greșelilor legislative. „N-am nicio garanție. Doar un apel la bun simț”, a spus el.

„Perioada în care vorbim doar de tăieri, doar de concedieri, doar de reduceri de cheltuieli, e o perioadă care ar trebui să se încheie cât mai repede. Deci trebuie să ne ocupăm de altceva”, a mai spus Grindeanu.

Când ar putea ieși PSD de la guvernare

„În PNRR, pe care nu l-a făcut PSD-ul, există o bornă în care se spune că vreo trei societăți de la energie și două sau trei de la transporturi trebuie să vândă 10%, nu mai mult, prin listare pe bursă. Asta este bornă în PNRR. Astea sunt lucruri pe care statul român și le-a asumat, chiar dacă PSD-ul nu a fost parte”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a explicat că linia roșie este clară și nu poate fi negociată: „Deci linia roșie e la 10%. Nu mai mult. E un lucru la care nu prea avem ce să facem, pentru că România și-a asumat acest angajament. Dacă nu îl îndeplinim, pierdem bani și ne asumăm asta. Dar dacă cineva vrea să facă mai mult, fără nicio discuție, PSD va ieși de la guvernare”.

Grindeanu a ținut să precizeze că aceste discuții nu trebuie să devină o „perdea de fum” menită să acopere alte decizii cu impact major asupra economiei: „Crearea acestei posibile perdele de fum în care totul merge rău, intrăm în recesiune și apoi vine cineva să spună ‘ca să vă salvăm trebuie să vindem mai mult’, asta e o treabă la care PSD-ul nu poate să participe”.

El a insistat că partidul său a intrat în coaliția de guvernare „din bună credință”, cu scopul de a corecta anumite lucruri din interior și de a susține politici pentru români. „Încercăm din interiorul coaliției să îndreptăm anumite lucruri. Cum, de exemplu, am reușit în cazul tentativei de eliminare a impozitului pe multinaționale, unde am readus lucrurile la normal. Încercăm să avem o abordare constructivă”, a punctat Grindeanu.

Liderul social-democrat a subliniat că partidul nu va rămâne într-o relație dezechilibrată în coaliție. „În momentul în care simțim că balanța nu mai e cea corectă, nu ne ține nimeni cu forța”, a spus el.

Întrebat despre eventualele demisii anunțate în contextul reformei pensiilor speciale, Grindeanu a avertizat că astfel de gesturi nu sunt soluții reale. „Chestiunea asta cu fluturatul demisiei eu nu o consider a fi o abordare constructivă și serioasă. Demisia nu trebuie să fie o pârghie de șantaj politic. Presiunea asta pe care o pui neapărat în cazul ăsta pe Curtea Constituțională, nu cred că e o abordare constructivă”, a mai spus acesta.

În același timp, a admis că reforma pensiilor magistraților este necesară și trebuie să fie comparată cu nivelul european. „Îmi doresc să existe totuși o regulă și din acest punct de vedere care să fie comparată: nivelul acesta de pensii, de pensionare, vârsta și toate lucrurile să fie comparativ la fel cu alte țări din Uniunea Europeană”, a declarat președintele PSD.

