Greșeala politicienilor care „s-au pus la masa negocierilor” pentru noul Guvern

Mai precis, au uitat limba română. Aproape toți, când făceau declarații despre noul Guvern, lansau aceeași idee: „ne-am pus la masa negocierilor”. Nu există „să te pui la masă”, mai ales în context politic. Și pentru că această dilemă lingvistică a devenit deranjantă, am discutat cu Mariana Badea, profesoară de limba și literatura română, pentru a ne explica de ce este greșită formularea „ne-am pus la masa negocierilor”.

„Folosirea verbului „a se pune” are pentru mine conotații jenante, pentru că, în copilăria petrecută în Oltenia, acest verb se folosea pentru nevoi fiziologice: „Mă duc să mă pun”. Așa că am motive suplimentare să mă oripileze expresia „Se pun la masă”. În plus, nu am găsit în niciun dicționar de expresii/locuțiuni și nici în DEX o astfel de sintagmă. În general, verbul „a pune” nu este reflexiv, decât atunci când se folosește cu prepoziția „pe” (DEX): „A se pune cu gura pe cineva” (a cicăli pe cineva) sau ca regionalism „A se pune cu rugăminți pe lângă cineva” sau „A se pune pe gânduri”. În concluzie: Expresia „A se pune la masă” este nerecomandată, adică greșită”, a spus Mariana Badea, profesoară de limba și literatura română, pentru DC News.

„Oricum, folosită politic, ar trebui să însemne „a discuta”/ „a dezbate o chestiune politică”, situație în care „masa” nu are ce căuta. Adică, nu este importantă „masa”, ci discuția”, a subliniat profesoara.

Profesoara Mariana Badea ne spune cum este corect: el să aibă / să aibe sau să aive?

În cartea sa „Limba română. Gramatica pentru elevi”, apărută la Editura Badea&Professional Consulting, a enumerat mai multe forme corecte ale unor greșeli pe care oamenii le fac frecvent.

Greșeli frecvente:

INCORECT: el să aibe / să aive - CORECT: el să aibă

INCORECT: să trebuie - CORECT: să trebuiască

INCORECT: noi să creem - CORECT: noi să creăm

INCORECT: el să copie - CORECT: el să copieze

INCORECT: el să bănuie - CORECT: el să bănuiască

INCORECT: tu să ști - CORECT: tu să știi

INCORECT: tu să fi - CORECT: tu să fii

INCORECT: tu să devi - CORECT: tu să devii

(Prof. Mariana Badea - GRAMATICA ACTUALIZATĂ, pag. 62)

