Lista completă a câștigătorilor GRAMMY 2022. Olivia Rodrigo desemnată cel mai bun artist debutant - Video

'Acesta este el mai mare vis al meu care a devenit realitate', a asigurat tânăra cântăreaţă în vârstă de 19 de ani, la primirea premiului din mâinile artistelor Dua Lipa şi Megan Thee Stallion, anterioare câştigătoare ale acestui premiu. Ascensiunea la faimă a Oliviei Rodrigo a avut un parcurs vertiginos similar altor fenomene precum Billie Eilish sau Rosalia, de la lansarea premiului său cântec la începutul anului 2021, 'Drivers License'.

În anul 2020, Olivia Rodrigo era deja vedetă a unui serial difuzat de Disney Channel

În 2020, tânăra era deja vedetă a serialului difuzat de Disney Channel, 'High School Musical: The Musical: The Series', când a început să posteze pe contul său de Instagram videoclipuri în care interpreta compoziţii proprii la pian. Una dintre acestea a atras atenţia casei de discuri Interscope, care a impulsionat cariera unor staruri ca Lana del Rey şi Lady Gaga, pentru a-i lansa primul său single.

Olivia Rodrigo, peste Justin Bieber, Ariana Grande şi The Weekend

Cu versuri simple despre o dezamăgire în dragoste, piesa a avut peste 21 de milioane de vizualizări în primele trei zile şi a bătut noi recorduri pe platformele de 'streaming'. Balada a devenit virală pe platforma TikTok şi a clasat-o pe Olivia Rodrigo ca artista cea mai ascultată din lumea muzicii anglo-saxone, în fruntea unor vedete ca Justin Bieber, Ariana Grande şi The Weekend.

Tânăra Olivia Rodrigo deţine în total 7 nominalizări la premiile Grammy

După acest succes uriaş, ea a anunţat că lucrează la primul său album. Câteva luni mai târziu, ea a lansat 'Sour', considerat cel mai bun album al anului de publicaţii ca Rolling Stone şi care a plasat-o pe tânăra Rodrigo alături de un alt nume mare al generaţiei Z, Alanis Morissette, care a câştigat premiul Grammy în 1996 pentru 'Jagged Little Pill'.

Olivia Rodrigo deţine în total 7 nominalizări la premiile Grammy printre care pentru cea mai bună artistă debutantă, cel mai bun album al anului şi cea mai bună înregistrare a anului, notează Agerpres.

Lista completă a căștigătorilor Grammy 2022

Album of the year- Jon Batiste – We Are

Record of the year- Silk Sonic – Leave the Door Open

Best pop/duo group performance- Doja Cat featuring SZA – Kiss Me More

Best pop vocal album- Olivia Rodrigo – Sour

Best R&B album- Jazmine Sullivan – Heaux Tales

Best rap performance- Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties

Best new artist- Olivia Rodrigo

Song of the year- Silk Sonic – Leave the Door Open

Best country album- Chris Stapleton – Starting Over

Best pop solo performance- Olivia Rodrigo – Drivers License

Best dance/electronic recording- Rüfüs Du Sol – Alive

Best dance/electronic album- Black Coffee – Subconsciously

Best country duo/group performance- Brothers Osborne – Younger Me

Best rock performance- Foo Fighters – Making a Fire

Best metal performance- Dream Theater – The Alien

Best rock song- Foo Fighters - Waiting on a War

Best rock album- Foo Fighters – Medicine at Midnight

Best alternative music album- St Vincent - Daddy’s Home

Best R&B performance- Silk Sonic – Leave the Door Open

Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings

Best traditional R&B performance- HER – Fight for You

Best R&B song- Silk Sonic – Leave the Door Open

Best rap album- Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost

Best rap song- Kanye West featuring Jay-Z – Jail

Best melodic rap performance- Kanye West featuring the Weeknd and Lil Baby – Hurricane

Best country song- Chris Stapleton – Cold

Best country solo performance- Chris Stapleton – You Should Probably Leave

Best Latin pop album- Alex Cuba – Mendó

Best música urbana album- Bad Bunny – El Último Tour del Mundo

Best Latin rock or alternative album- Juanes – Origen

Best tropical Latin album- Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta – Salswing!

Best American roots performance- Jon Batiste – Cry

Best American roots song- Jon Batiste – Cry

Best Americana album- Los Lobos – Native Sons

Best contemporary blues album- Christone “Kingfish” Ingram – 662

Best traditional blues album- Cedric Burnside – I Be Trying

Best bluegrass album- Béla Fleck – My Bluegrass Heart

Best folk album- Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi – They’re Calling Me Home

Best reggae album- Soja – Beauty in the Silence

Best jazz vocal album- Esperanza Spalding – Songwrights Apothecary Lab

Best jazz instrumental album- Ron Carter, Jack DeJohnette and Gonzalo Rubalcaba – Skyline

Best Latin jazz album- Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés – Mirror Mirror

Best new age album- Stewart Copeland and Ricky Kej - Divine Tides

Best global music album- Angélique Kidjo - Mother Nature

Best global music performance- Arooj Aftab – Mohabbat

Best regional Mexican music album- Vicente Fernández – A Mis 80’s

Best gospel album- CeCe Winans – Believe for It

Best roots gospel album- Carrie Underwood – My Savior

Best gospel performance/song- CeCe Winans – Never Lost

Best contemporary Christian album- Elevation Worship and Maverick City Music – Old Church Basement

Best contemporary Christian music performance/song- CeCe Winans – Believe for It

Producer of the year, non-classical- Jack Antonoff

Best comedy album- Louis CK – Sincerely Louis CK

Best spoken word album- Don Cheadle – Carry On: Reflections for a New Generation From John Lewis

Best music film- Various Artists – Summer of Soul

Best song written for visual media- Bo Burnham – All Eyes on Me

Best compilation soundtrack for visual media- Andra Day – The United States vs. Billie Holiday

Best score soundtrack for visual media- Carlos Rafael Rivera – The Queen’s Gambit

Jon Batiste, Trent Reznor and Atticus Ross – Soul.

