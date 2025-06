Godină, ofertat pentru a face parte din viitorul Guvern

Polițistul Marian Godină a dezvăluit marți pe Facebook că a refuzat o ofertă venită din partea unui lider politic, prin care i s-a propus să ocupe funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne în viitorul Guvern. În mesajul său, Godină a explicat motivele care l-au determinat să renunțe la această oportunitate.

Potrivit declarației sale, propunerea i-a fost făcută vinerea trecută, iar el a cerut câteva zile pentru a lua o decizie. După o perioadă de reflecție, a hotărât să nu accepte funcția, invocând un sentiment de nesiguranță și teama de a nu se lăsa prins în 'trufie', deși a prezentat apreciere pentru propunere. Godină nu a dezvăluit numele politicianului implicat, dar a subliniat că oferta a venit în contextul necesității unei schimbări în clasa politică.

"O pălărie mult prea mare"

El a spus: „Se pare că unele persoane de la vârful politicii românești au înțeles, după tot ce s-a întâmplat în societatea noastră, că lumea s-a săturat de aceiași oameni plantați în funcții parcă pe vecie. Au înțeles că e nevoie de oameni noi, nemânjiți, lipsiți de aroganță, care să vină cu un suflu modern și proaspăt și, mai ales, în care societatea să aibă încredere."

Godină a relatat că de când a devenit cunoscut, a fost afectat de sindromul impostorului, simțindu-se adesea nepotrivit pentru atenția și laudele primite: „Încă de când am devenit cunoscut am suferit, și încă sufăr, de sindromul impostorului. Am simțit de multe ori că sunt pus pe un piedestal mult prea mare, de multe ori sunt stânjenit de laudele primite, am simțit de multe ori că nu merit lucrurile bune care mi s-au întâmplat și care încă mi se întâmplă, cele mai multe datorită vouă, celor care mă urmăriți aici. Sunt stânjenit când sunt numit , m-am simțit de multe ori prost când am primit premii, diplome, invitații etc."

Referitor la propunerea primită, el a mărturisit că a fost cuprins de un sentiment de jenă greu de exprimat și de teama că poziția ar putea fi „o pălărie mult prea mare” pentru el. După ce a reflectat îndelung asupra responsabilităților și asupra faptului dacă ar putea aduce o contribuție reală colegilor săi din MAI, Godină a decis să refuze: „Așadar, primul sentiment pe care l-am simțit când mi s-a făcut propunerea asta a fost tot un soi de jenă pe care mi-e foarte greu să o descriu în cuvinte. Probabil m-am temut ca nu cumva să fie o pălărie mult prea mare pentru mine. M-am gândit zilele astea dacă, în cazul în care propunerea s-ar materializa, aș putea face ceva bun pentru colegii mei din MAI, mi-am pus și câteva idei pe hârtie. M-am gândit și m-am tot gândit. Mi-a fost teamă să nu cad în păcatul trufiei, dar să nu fiu nici laș. Știu că sunt oameni care ar fi acceptat fără să stea pe gânduri. Știu că sunt persoane analfabete care nu și-ar fi pus nicio clipă la îndoială abilitățile și ar fi acceptat fără să ezite, ba chiar și-ar fi dorit funcția de ministru. Eu am stat însă și m-am gândit. Am luat decizia să nu accept această propunere, dar mă bucur că cineva s-a gândit la mine și sper ca acolo să ajungă un om onest și mult mai bine pregătit decât mine, care să mă facă să fiu și mai împăcat cu hotărârea luată.”

CITEȘTE ȘI: Secretele din declarația de avere pe care Marian Godină n-ar vrea să le știe nici măcar mama lui

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News