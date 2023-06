Go, concurența Uber în Japonia

Ichiro Kawanabe, în vârstă de 52 de ani, este președintele celei mai mari companii de taxi din Japonia, fondată de bunicul său în urmă cu aproape un secol, și conduce, de asemenea, principalele grupuri din industria taxiului din țară. Oamenii din industrie spun că în ultimul deceniu, descendentul dinastiei taxiului a jucat un rol central în menținerea Uber de pe piața de 17 miliarde de dolari, informează The Wall Street Journal.

⁠

Mai întâi, Kawanabe a făcut campanie pentru ca aplicația să funcționeze numai cu taxiuri japoneze licențiate. Apoi și-a pornit propria afacere cu o aplicație de taxiuri numită Go, iar unii operatori de taxi au spus că acesta i-a împins să evite să devină parteneri cu Uber.⁠

⁠

Go, care a atras recent investiții de la Goldman Sachs, spune că acum controlează aproape trei sferturi din piața japoneză de transport mobil. Restul este împărțit în mare parte între Uber și alte două companii.⁠

⁠

Uber a intrat în Japonia în 2014 menit să convingă guvernul să îmbrățișeze modelul său de călătorie cu mașina privată. Kawanabe a susținut atunci că modelul Uber ar aduce probleme unei țări în care călătorii se așteaptă la șoferi cu mănuși albe în taxiuri impecabile. Autoritățile de reglementare de la Tokyo au fost de acord.⁠

⁠

În 2018, șeful Uber Dara Khosrowshahi a spus că firma va respecta reglementările japoneze existente și va căuta să obțină taxiuri licențiate pentru a se înscrie la aplicație. Cu sprijinul altor companii de taxi, Uber a făcut incursiuni, mai ales că vizitatorii străini vin în număr mare în Japonia după ce, toamna trecută, țara și-a redeschis granițele pentru turiști.

Cu toate acestea, Go este cu ușurință numărul 1 printre localnici. ⁠

⁠

VEZI ȘI: Disputa taxi - uber nu e doar la noi. Iată ce s-a întâmplat în Grecia: Le-a făcut praf mașinile și nu anunță că ar renunța

Dacă ai fi crezut că disputa de pe șosele între șoferii de taxi și șoferii de ridesharing este tipică României, te vei gândi de două ori când vei vedea aceste imagini din Grecia.

Incidentul a avut loc pe insula grecească Rhodos, ca răspuns la faptul că șoferii Uber ar fi taxat mai puțin decât tariful permis pentru călătoriile către aeroport.

Ziarele locale Dimokratiki și Rodiak au surprins consecințele șocante ale furiei șoferilor de taxi greci în afara sediului Uber Greece din Rhodos. Fotografiile arată un VW T-Roc și un Volvo XC40 răsturnate pe capotă, ale căror logo-uri au sugerat că au fost închiriate pentru a fi folosite de Uber.

Citește continuarea pe: https://www.dcnews.ro/disputa-taxi-uber-nu-e-doar-la-noi-iata-ce-s-a-intamplat-in-grecia-le-a-facut-praf-masinile-si-nu-anunta-ca-ar-renunta_914278.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News