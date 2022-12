Giorgia Meloni, convorbire cu Volodimir Zelenski. Premierul italian spune din nou că sprijină total Ucraina

Premierul italian Giorgia Meloni a reafirmat că guvernul său sprijină total Ucraina, într-o convorbire telefonică cu preşedintele Volodimir Zelenski, conform Agerpres. Meloni, care şi-a început mandatul în octombrie, a fost o susţinătoare fermă a Kievului, în ciuda problemelor pe care această chestiune le-a ridicat în cadrul coaliţiei sale conducătoare de dreapta şi a unei opinii publice divizate.



"Meloni a reînnoit sprijinul deplin al guvernului italian pentru Kiev, în domeniile politic, militar, economic şi umanitar, (angajamentul) de a repara infrastructura energetică şi de a lucra pentru viitoarea reconstrucţie a Ucrainei", a transmis biroul său de presă, marți.



Într-o postare pe Twitter publicată marţi, Zelenski i-a mulţumit lui Meloni pentru "solidaritatea şi sprijinul său complet" şi a spus că Italia ia în considerare să furnizeze Kievului sisteme de apărare aeriană.

Thanked @GiorgiaMeloni for solidarity and comprehensive support for ????????. Commended ???????? government's allocation of additional €10 million in aid. Mrs. Meloni informed that the issue of providing air defense systems to protect ???????? skies is being considered. We discussed #PeaceFormula