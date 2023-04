Generația Z preia ștafeta: Cei mai noi politicieni din Japonia sunt tineri, diverși și vizibili online

Majoritatea membrilor Parlamentului japonez au vârste cuprinse între 50 și 70 de ani și sunt 75% bărbați, potrivit datelor Uniunii Interparlamentare.

Ryosuke Takashima este cel mai tânăr primar al Japoniei, în vârstă de 26 de ani, potrivit postului public japonez NHK citat de CNN. A absolvit anul trecut Universitatea Harvard, unde și-a obținut diploma de licență în ingineria mediului.

Takashima Ryosuke, the 26 year-old newly-elected mayor of Ashiya, has an impressive CV. He left Tokyo University after one year to go to Harvard. While still a student he founded a non-profit that would help 300+ Japanese students go to university abroad. pic.twitter.com/2VnPaVl61S https://t.co/cI4FF8l8wz