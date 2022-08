Gazprom avertizează că preţurile europene la gaze ar putea creşte iarna aceasta cu 60%

Fluxurile de gaze din Rusia, principalul furnizor al Europei, s-au situat la un nivel redus anul acesta, după ce o rută a fost închisă când Moscova a trimis trupe în Ucraina, în februarie, şi după ce sancţiunile au dus la o dispută privind echipamentul folosit pentru gazoductul Nord Stream 1. Ca rezultat, preţul gazelor a crescut.



"Preţurile gazelor pe piaţa spot din Europa au atins 2.500 dolari (per 1.000 metri cubi). Conform unor estimări conservatoare, dacă tendinţa persistă, preţurile vor depăşi 4.000 dolari per 1.000 metri cubi iarna aceasta", susţine Gazprom.



În primăvară, la hub-ul TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă pentru gazul natural în Europa, cotaţiile au atins nivelul record de aproape 335 de euro pentru un Megawatt oră (MWh), iar marţi se situau la aproximativ 226 euro pentru un Megawatt oră, dar mult peste nivelul la care erau în urmă cu un an, de aproximativ 46 euro per MWh.



Kievul a închis una din rutele Gazprom pentru exporturile spre Europa, în timp ce Gazprom a redus livrările la doar 20% din capacitatea gazoductului Nord Stream 1 spre Germania, din cauza disputei privind echipamentul.



Per total, exporturile de gaze ale Gazprom au scăzut cu 36,2%, la 78,5 miliarde metri cubi, în perioada ianuarie - 15 august, în timp ce producţia a înregistrat un declin de 13,2%, la 274,8 miliarde metri cubi, faţă de anul precedent, se arată în comunicatul companiei ruse.

Un fond saudit a investit 500 de milioane de dolari în petrol rusesc când a început invadarea Ucrainei

Kingdom Holding din Arabia Saudită, firma de investiții controlată de miliardarul prințul Alwaleed Bin Talal, a investit în liniște peste 500 de milioane de dolari în trei mari companii energetice rusești între februarie și martie, au arătat dosarele de reglementare.

Investind în Gazprom (GZPFY), Rosneft și Lukoil, Kingdom a căutat probabil active subevaluate, dar mișcarea sa a venit pe măsură ce multe națiuni occidentale au impus sancțiuni firmelor energetice rusești și directorilor acestora după invadarea Ucrainei de către Rusia pe 24 februarie.

Arabia Saudită și alte state din Golf au încercat până acum să mențină ceea ce spun că este o poziție neutră față de războiul din Ucraina, frustrând unii oficiali occidentali care au încercat să izoleze Rusia în privința invaziei.

Kingdom a investit, în februarie, în certificate de depozit globale ale Gazprom și Roseneft, 1,37 miliarde de riali (365 de milioane de dolari) și, respectiv, 196 de milioane de riali (52 de milioane de dolari).

Firma a investit, de asemenea, 410 de milioane de riali (109 milioane de dolari) în certificatele de depozit ale Lukoil din SUA între februarie și martie, au arătat unele documente prezentate de CNN, duminică, ca parte a unei dezvăluiri a investițiilor recente.

Kingdom Holding, care este deținută în proporție de 16,9% de fondul suveran al Arabiei Saudite, prezidat de prințul moștenitor Mohammed Bin Salman, nu a dezvăluit anterior detaliile investițiilor sale.

Prințul Alwaleed bin Talal a devenit cunoscut la nivel internațional după ce a făcut un mare pariu de succes pe Citigroup (C) în anii 1990 și a fost un investitor timpuriu în Apple (AAPL).

Prințul a câștigat și sute de milioane de dolari investind în companii precum Uber (UBER) și Twitter (TWTR).

Stilul de investiții al lui Alwaleed s-a concentrat pe noi oportunități care ar putea fi profitabile, dar care prezintă riscuri, precum și pe activele subevaluate, a declarat, în iunie, o sursă care cunoaște afacerile Kingdom.

Arabia Saudită și Rusia conduc grupul OPEC+, o alianță formată în 2017 între Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și producătorii aliați.

