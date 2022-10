Suntem martorii ”începutului morții” galaxiei. Rezervele de stele sunt pe terminate

Lumina din această galaxie îndepărtată, cunoscută sub numele de ID2299, are nevoie de aproximativ nouă miliarde de ani pentru a ajunge pe Pământ. Asta înseamnă că, practic, o observăm așa cum era ea atunci când Universul era la începuturi, având doar 4,5 miliarde de ani. Acum, se crede că Universul are 14 miliarde de ani. De fapt, suntem martorii ”începutului morții” galaxiei, arată The Independent. Galaxia pe care o vedem noi acum încă produce stele, dar rezervele sale de gaz sunt pe terminate.

Galaxia ID2299 pierde anual gazele care s-ar regăsi în 10.000 de sori, ceea ce diminuează combustibilul de care are nevoie pentru a forma stele. În acest moment, cel pe care îl putem vedea noi cu ajutorul telescoapelor din Chile, deja nu mai are 46% din gaz. De menționat e și faptul că galaxia formează stele într-un ritm care este de sute de ori mai rapid decât cel din Calea Lactee. Prin urmare și rezervele de gaz se împuținează într-un ritm accelerat. Acest lucru va determina efectiv moartea acestei galaxii în câteva zeci de milioane de ani, după cum se arată într-un studiu publicat în revista Nature Astronomy. ”Este pentru prima dată când observăm o galaxie tipică masivă din Universul îndepărtat, în care încă se formează stelele, pe cale să ‘moară’ din cauza unei ejecții masive de gaze reci”, a declarat Annagrazia Puglisi, autor principal al studiului și cercetător postdoctoral asociat la Universitatea Durham din Marea Britanie și Centrul de Cercetări Nucleare Saclay din Franța. Este posibil ca moartea acestei galaxii să fi fost cauzată de o coliziune cu o altă galaxie, cu care în cele din urmă a fuzionat, sunt de părere oamenii de știință.

Cea mai îndepărtată galaxie

Astronomii care folosesc telescopul spațial James Webb (JWST), nou operațional, au anunțat descoperirea a ceea ce pare a fi cea mai îndepărtată galaxie de până acum. Un astfel de record s-a mai întâmplat deja de două ori anul acesta. În aprilie, astronomii și-au anunțat observarea unei galaxii într-un moment de timp la doar 330 de milioane de ani după Big Bang. Luna trecută, în alte date JWST, un altul a fost găsit la 300 de milioane de ani după Big Bang. Noul deținător al recordului, totuși, este uluitor. Descoperit în întunericul Universului timpuriu, reprezintă un timp la doar 235 de milioane de ani după Big Bang... practic o clipire cosmică, în contextul vârstei de 13,8 miliarde de ani a Universului.

O lucrare condusă de astrofizicianul Callum Donnan de la Universitatea din Edinburgh a fost înaintată la Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, în așteptarea evaluării de către colegi și este disponibilă pe serverul de preprint arXiv. Primul miliard de ani după Big Bang prezintă un interes intens pentru cosmologi. În acest timp, materia fierbinte, cuantică, care a umplut Universul, a început cumva să formeze totul: materie și antimaterie, dar și materie întunecată, stele, galaxii și praf, scrie Science Alert.

