Galați. Două minore au născut. Una dintre ele trăia cu un bărbat de peste 30 de ani cu acordul părinților

Două minore din județul Galați, de 13 și 14 ani, au născut în această săptămâna la Maternitatea „Buna Vestire” din municipiul Galați.

„Săptămâna aceasta am avut două naşteri la gravide minore, una de 14 ani şi una de 13 ani, am avut şi anul trecut şi avem în fiecare an, ele au născut amândouă prin operaţie de cezariană, una este COVID pozitivă. Problema nu este nouă, poate că acum a devenit mai vizibilă, ele au nişte probleme pe care le vor dezvolta poate şi mai târziu. Ambele au fost consiliate, avem psiholog, ele se trezesc dintr-o dată dintr-un copil cu mintea şi sufletul de copil în faţa unei realităţi care le aduce în situaţia de a lua decizii de adult“, a declarat Tania Calcan, purtător de cuvânt al DGASPC Galați, pentru Monitorul de Galați.

Locuia cu un bărbat ce are dublul vârstei ei

Una dintre minore locuia împreună cu un bărbat de aproximativ 30 de ani, totul cu acordul părinților. „Evaluarea iniţială a cazurilor de la domiciliile familiilor lor a condus la situaţia în care colegii mei au sesizat organele de anchetă cu privire la modul în care părinţii uneia dintre copile au acceptat că ea să locuiască în casa familiei cu un adult de peste 30 de ani“, a mai precizat purtătorul de cuvânt.

Fetele vor fi monitorizate de asistenții sociali din localitățile lor de domiciliu. În cazul minorii de 13 ani Secţia 5 Poliţie Rurală Rădeşti a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de act sexual cu un minor. Și în cazul celeilalte copile se fac investigații și se va deschide un dosar penal pentru aceeași faptă dacă cercetările vor scoate la iveală fapte care să susțină acuzația.

România, campioană în topul țărilor din UE cu mame minore

În acest an, în doar 4 luni, 18 minore au născut la Maternitatea „Buna Vestire” din Galați. La începutul anului, România se afla pe locul doi în Uniunea Europeană la rata de naștere în rândul mamelor minore, conform unui studiu UNICEF realizat în 2019.