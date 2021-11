Gabriela Prisăcariu, prima apariție după ce a născut. Dani Oțil, replică DURĂ, în direct: E GRASĂ!

Lavinia Pîrva, întrebarea jenantă pe care i-a pus-o lui Ștefan Bănică Jr. la PRIMA întâlnire: Nu mi-aș fi imaginat niciodată

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor. După ce s-au căsătorit, cei doi au devenit părinți pentru prima dată, iar de curând și-au botezat și micuțul, pe Luca Tiago.

După o pauză de pe micile ecrane și din prezentările de modă de la "Neatza cu Răzvan și Dani", Gabriela Prisăcariu s-a reîntors, iar momentul nu a fost trecut ușor cu vederea.

Gabriela Prisăcariu a prezentat mai multe haine în ultima ediție a matinalului de la Antena 1 și și-a pus în evidență silueta de invidiat. Soția prezentatorului a strălucit într-o salopetă mulată acoperită de o geacă.

Dani Oțil nu s-a putut abține și a făcut o remarcă răutăcioasă la adresa ei, după ce a văzut că fermoarul salopetei nu este închis până sus și i se vede bustul la televizor.

"Să vă explic de ce nu s-a închis până sus, a născut acum 7 săptămâni și este și dânsa grasă, e normal, altfel se închidea până sus", a spus Dani Oțil la "Neatza cu Răzvan și Dani".

La două săptămâni după ce a născut, Gabriela Prisăcariu a publicat primele fotografii în care le-a arătat fanilor ei că a revenit la talia de viespe. Însă, deși spera să primească numai cuvinte de laudă, Gabriela Prisăcariu a fost certată de femeile care o urmăresc și de alte proaspete mame care luptă cu kilogramele în plus acumulate în timpul sarcinii.

"Adio burticaaaa!", a scris Gabriela Prisăcariu pe pagina de Instagram, alături de o fotografie.

- "Hey! Pozele astea pun multă presiune pe mamicile care nu-și revin la fel de repede după sarcină"

- "Exagerezi! Doar ce ai născut și tu pozezi burtica pe care nu ai avut-o! Eu am luat 18kg la primul copil! Arăți foarte bine! Bucură-te de bebeluș!"

- "Bă, femeilor, nu vă gândiți naiba, în primul rând ce înălțime are femeia asta superbă. Apoi, poate că ea a mâncat sănătos în sarcină și probabil că pe lângă kg adăugate în sarcină nu a pus și kg de grăsimi, fast-food și alte scuze de gravide. Nu înțeleg... criticați o femeie care arată bine, in loc să o luați drept motivație..."

- "Trebuia să arăți cu 40 kg în plus, cu cearcăne și ciufulită, într-un trening de 15 lei. Așa mulțumeai mai multe persoane. Nu-s eu cine știe ce slabă după naștere, dar recunosc că îmi place statul în pat. Cu sport și mâncare sănătoasă, totul e posibil"

- " Și acum ce sa facă? Sa se închidă în casa să nu o vadă lumea? Toți trebuie sa acceptam ca suntem într-un anumit fel... Cele care simt presiune cu siguranță nu aveau un stil de viata asemănător cu al Gabrielei... Foarte, foarte mult sport și mâncare sănătoasă. Avem de învățat... Sa fim mai cumpătați."

- "Da, poate fi motivațional pentru unele femei, dar și dăunător pentru multe alte femei. De fapt și ea are burtica, nu are cum să dispară în câteva zile, dar este sub corset, corset care este recomandat de medici pentru toată lumea. Am apreciat mult poza ei, imediat după naștere când era necoafata și nemachiata cum au tot apărut vedetele în trecut. Nu e ok să apari super aranjată la o zi după ce ai născut, să pari perfectă... alte 10.000 femei o să se uite în oglinda după ce au născut și o să se tăvălesca pe jos de plâns pentru că pozele lor din materinate nu arată că ale lui X sau Y. Asta am vrut să spun cu presiunea"