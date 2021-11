Lavinia Pîrva, întrebarea jenantă pe care i-a pus-o lui Ștefan Bănică Jr. la PRIMA întâlnire: Nu mi-aș fi imaginat niciodată

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au căsătorit în anul 2017, în Bulgaria, după câțiva ani de relație, și au devenit părinți la începutul anului 2019.

Cei doi își țin relația departe de ochii curioșilor, dar din când în când, Lavini Pîrva mai oferă detalii din interiorul familiei pe care o formează alături de cântăreț.

Invitată în emisiunea "Întrebarea Mesei Rotunde" a lui Marius Manole, Lavinia Pîrva a făcut o serie de dezvăluiri inedite și nu a ezitat să vorbească despre viața ei sentimentală, deși în general păstrează discreția în privința acestui subiect.

Cântăreața a mărturisit că înainte de a-l cunoaște pe cel ce avea să îi devină soț, îl admira la fel ca orice român, era fanul lui, dar nu și-a imaginat că va ajunge să se căsătorească cu el.

"Îl admiram ca orice român, pentru că este un artist foarte iubit. Dar nu mi-aș fi imaginat niciodată că o să ajung aici", a spus Lavinia Pîrva în emisiunea.

Mai mult, artista a vorbit și despre prima lor întâlnire și a dezvăluit ce l-a întrebat prima dată atunci când l-a văzut.

Conform spuselor sale, ea a fost curioasă să afle dacă este sau nu machiat.

"Prima dată când l-am cunoscut pe Ștefan Bănică, l-am întrebat dacă este machiat", a mai spus ea.

Lavinia Pîrva, despre divorțul de Ștefan Bănică Jr.

"Este un zvon apărut prima oară acum vreun an. Nu există așa ceva, mă distrează astfel de lucruri, chiar nu le luăm în seamă. E o aberație, ferească Dumnezeu. Noi suntem bine, ne concentrăm pe ce avem de făcut și pe creșterea băiețelului. Le cam fac pe toate. Petrec majoritatea timpului cu Alexandru. Nu am vrut bonă, ne-am dorit să ne creștem singuri copilul și am reușit să mă descurc. Sunt mândră de mine. M-a mai ajutat și mama, dar ea merge la Timișoara, nu poate sta tot timpul cu noi", a declarat Lavinia Pîrva recent, într-un alt interviu.

Ștefan Bănică Jr, dat de gol de Lavinia Pîrva: E panicat și exigent

Vedeta a spus cum este Ștefan Bănică Jr ca tată și cum se descurcă cu micuțul Alexandru.

"E mai exigent și mai panicat", spune Lavinia.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică sunt foarte discreți atunci când vine vorba despre familia lor și au evitat până acum să-l expună pe fiul lor, motiv pentru care nu au publicat nicio fotografie cu fața lui, ci doar cu spatele.

"Alexandru semănă cu Ștefan când era mic. E blond, noi suntem bruneți amândoi. Eu sunt o mamă relaxată, l-am lăsat să mai și cadă. Îl las să experimenteze. Acum, la doi ani, urcă scările, n-are treabă. Ștefan e mai exigent și mai panicat. Îi e frică să nu cadă, să nu se lovească", a dezvăluit Lavinia Pîrva, la Prima TV.