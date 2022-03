Gabor Sandor, secretar de stat al Ministerul Transporturilor: "Siguranța rutieră depinde si de comportamentul nostru dar este si un „factor sum” al manifestărilor noastre."

Este știut faptul ca siguranța rutieră este în cea mai mare parte influențată de modalitatea fiecărui participant de a acționa și de a reacționa în anumite împrejurări din trafic. Siguranța in trafic nu depinde numai de nivelul de educație rutiera ci si de atitudinea participanților de drum.

Invitat in dezbaterea găzduită de DC News pe tema haosului in trafic și numărul mare de victime ale accidentelor de circulație, Secretarul de Stat in Ministerul Transporturilor, Gabor Sandor, a subliniat la rându-i, că în mare parte siguranța rutieră depinde de comportamentul nostru.

„Siguranța rutieră depinde și de comportamentul nostru dar este și un „factor sum” al manifestărilor noastre. Și în consecință, pentru a ajunge la un grad de siguranță mai rezonabil, viabil, care să ne permită un trai mai bun sau manifestări mai confortabile și în trafic, nu ar însemna altceva decât aceea de a face trei pași majori.

Gabor Sandor: "Exista reguli, cum ne-a învățat Ștefan Cel Mare: să avem o strategie corectă și să respectăm cu sfințenie regulile de joc"

Primul pas să conștientizăm că lucrurile nu sunt ceea ce par a fi la prima vedere in trafic, și că se pot întâmpla uneori chiar și lucruri inimaginabile. Al doilea este acela de responsabiliza vizavi de lucrurile care ni se întâmplă în trafic și să avem credința că avem puterea de ale schimba, și al treilea pas major ar fi interiorizarea regulilor care guvernează acest joc, pentru că de fapt este ca un joc. Exista reguli, cum ne-a învățat Ștefan Cel Mare: pentru a câștiga un război trebuie să avem o strategie corectă ca și mod de gândire, si să respectam cu sfințenie regulile de joc, și atunci vom câștiga cu toții. Esențial este ca la sfârșitul anului 2030 sa nu avem mai mult de 800 de morți pe șosele”, a concluzionat Secretarul de Stat in Ministerul Transporturilor, Gabor Sandor.

Statistica accidentelor de circulație în ultimii 3 ani

Conform datelor extrase din bazele de date ale Direcției Rutiere și prezentate de Poliția Română, evoluția accidentelor grave, înregistrate în primele 7 luni ale anilor 2019, 2020 și 2021 este următoarea:

2019 - 4.421 de accidente soldate cu decesul a 894 de persoane şi rănirea gravă a altor 4.200.

2020 - 3.637 de accidente soldate cu decesul a 812 de persoane şi rănirea gravă a altor 3.344.

2021 - 2.586 de accidente, soldate cu decesul a 932 de persoane şi rănirea gravă a altor 2.004.

De altfel, România, cu o populație de 19,1 milioane de locuitori, are cel mai mare număr de morți în accidente rutiere raportat la populație: 85 de morți la un milion de locuitori. Pe locul 2 se află Letonia - 73 de morți la un milion de locuitori, iar pe 3 Bulgaria - 67 de morți la un milion de locuitori.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News