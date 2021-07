Statuile Reginei Victoria, a Reginei Elisabeta a II-a și a căpitanului explorator James Cook au fost răsturnate, profanate și deteriorate de o mulțime violentă în timpul protestelor din Canada, chiar de ziua națională.

Revolta vine din cauza descoperirii a 1000 de morminte nemarcate ale unor copii indigeni în ultimele săptămâni.

Potrivit The Guardian, în scene care amintesc de protestele BLM (Black Lives Matter) din Marea Britanie și SUA desfăşurate anul trecut, sculpturi de bronz care le înfățișează pe actualul monarh al Marii Britanii și pe străbunica sa, amplasate în Winnipeg au fost răsturnate şi acoperite cu vopsea roșie.



Protestatari în portocaliu conduși de membrii grupului "Idle No More" care sprijină comunitățile indigene și militează pentru anularea Zilei Naționale a Canadei, au legat frânghii de gâtul statuilor și le-au pus la pământ.

Bucurie mare după distrugerea statuilor

Statuia reginei Victoria din Winnipeg a fost distrusă în plină zi, în fața a sute de oameni care au aplaudat bucuroși când monumentul a căzut. Mulţi dintre protestatari au început să danseze chiar peste monumentul pus la pământ, în timp ce fluturau steaguri regionale canadiene. Statuia actualei regine din Marea Britanie, aflată la câțiva metri distanță, a fost doborâtă la scurt timp după aceea.

O altă statuie, cea de-a treia, a căpitanului Cook, primul britanic care a ajuns în Columbia Britanică a fost, de asemenea, doborâtă în orașul Victoria înainte de a fi aruncată în apele portului. Scenele amintesc de distrugerea statuii lui Edward Colston din Bristol de anul trecut. Atacurile au fost conduse de „Idle No More”, o organizație care militează pentru drepturile comunităților indigene din Canada, care fac parte din așa-numitele primele națiuni, un termen folosit pentru a descrie popoarele indigene care nu sunt Metis sau Inuit.

Moartea copiilor, genocid cultural

Sistemul de școli rezidențiale pentru copii indigeni a funcționat de-a lungul secolelor al XIX-lea și al XX-lea (între anii 1863 - 1998) cu menirea de a asimila populațiile indigene. În jur de 150.000 de copii au fost luați de la familiile lor și internați în aceste școli în care nu aveau voie să-și vorbească limba.

Mulţi dintre copii au fost bătuţi și abuzaţi verbal. Se estimează că au murit până la 6.000 de copii, 1.000 dintre victime fiind găsite îngropate în gropi comune.

O comisie lansată în 2008 pentru a documenta impactul acestui sistem a constatat că un număr mare de copii indigeni nu s-au întors niciodată în comunitățile lor de origine. Raportul Comisiei califica practica drept genocid cultural. În 2008, guvernul canadian și-a cerut formal scuze. Biserica romano-catolică, care era responsabilă pentru operațiunile a până la 70% din școlile rezidențiale - nu a preznetat încă scuze oficiale.

Papa Francisc, pus să-și ceartă scuze. Justin Trudeau îl cheamă în Canada din cauza descoperirilor despre copiii indigeni

Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, a declarat că i-a cerut Papei Francisc să vină în Canada și să-și ceară scuze pentru rolul pe care Biserica Catolică l-a avut în atrocitățile comise împotriva copiilor indigeni în cadrul sistemului de școli rezidențiale din această țară, după ce aproape 1.000 de cadavre au fost descoperite în gropi comune pe locurile în care se aflau acele unități de învățământ.

"Am vorbit personal cu sanctitatea sa, Papa Francisc, și am accentuat nu doar cât de important este ca el să își ceară iertare, ci să vină să își ceară iertare canadienilor indigeni chiar pe teritoriu canadian. Știu că la nivelul conducerii Bisericii Catolice există un angajament pentru ca următorii pași să fie atinși", a spus Justin Trudeau, într-o conferință de presă la Ottawa, potrivit Reuters.

A young boy held his fist to the sky on the base of the Queen Victoria statue in Winnipeg on July 1 after demonstrators toppled the statue during rallies honouring the children discovered in unmarked graves on the sites of former residential schools. pic.twitter.com/4afEr5D4ZR — APTN News (@APTNNews) July 2, 2021