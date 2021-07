Fulgy îl acuză pe Dan Bursuc că i-a violat sora, când era minoră: Râdeau de mine...

”Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut? Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a violat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva, când am fost dus la Lipatti și m-am întâlnit cu toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui soră-mea”, a acuzat Fulgy, scrie Spectacola.

Recent, el afirma: ”Dacă duc până la capăt ce am de spus, mulți milionari ai României ajung la pușcărie cu sentințe de peste 25 de ani, tatăl meu, împreună cu colaboratorii lui ajung la pușcărie și sora mea câștigă 5-6 milioane de euro, ca victimă”.

Fulgy, în arest la domiciliu

Magistraţii de la Judecătoria Sectorului 3 au hotărât ca Fulgy, fiul Clejanilor, să stea în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, după ce a fost implicat într-un nou scandal cu un jurnalist. Potrivit poliţiştilor, Fulgy l-a lovit cu pumnul pe jurnalist şi i-a luat telefonul, iar acesta din urmă a sunat la numărul unic de urgenţă 112.

Fiul Clejanilor îşi regretă fapta, ba chiar a început să plângă în sala de judecată

"Cu certitudine regretă situația în care se află și regretă motivele pentru care a ajuns în această situație. El se află sub imperiul unei măsuri restrictive, arestul la domiciliu. Plasarea lui în arest la domiciliu, nu prezintă niciun fel de pericol social. Dacă va încălca această măsură, riscă o măsură mai aspră, singura mai aspră este arestul preventiv. Din cunoştinţele mele, nu consumă niciun fel de substanţă. Nu sunt aici pentru a comenta situaţia lui medicală. Am fost angajat în acest dosar şi mai multe nu vă pot spune. Dosarul nu este public. Măsura este clară, arestul la domiciliu", a declarat primul avocat care a ieşit din Judecătoria Sectorului 3.

În schimb, cel de-al doilea avocat al fiului Clejanilor, spune că starea clientului său era bună. Mai mult, acesta a declarat, că Fulgy îşi regretă fapta, ba şi şi-a manifestat acest regret "în mod concret, nu formal". "A spus că regretă şi îşi cere şi scuze", a adăugat avocatul.