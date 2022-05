Fosta senzaţie de pe Acasă TV trăieşte o dramă fără sfârşit. Mircea Solcanu: Crucea fără Hristos e ca un cuier de lemn. Mai schimb pamperşi, mai spăl, mai fac de mâncare...

După ce în 2012 a fost operat pe creier şi a rămas surd, mama fostei vedete de pe Acasă TV suferă de o boală cumplită, aflată în fază terminală, iar Solcanu face tot ce poate că să îi fie alături și să o ajute pe cea mai iubită femeie din viața lui. „În afară de studiile mele la Facultatea de teatru a Universității Ovidius nu prea fac mare lucru. Îmi petrec viața acasă…Trec printr-o perioadă mai delicată, mama mea este suferindă și trebuie să îmi petrec mai mult timp aici, împreună cu ea și cu sora mea. Din noiembrie mi-am petrecut timpul cu mama, 24 din 24, am învățat ușor-ușor și în timp cum se are grijă de un om care acum este imobilizat la pat. Mai schimb pamperși, mai spăl, mai fac de mâncare și cumpărături și 3-4 ore merg și la repetiții la spectacolul de licență, care va fi probabil pe la începutul lui iunie", a povestit Mircea Solcanu, în emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima TV.

Şi-a pierdut cel mai bun prieten care i-a fost alături 14 ani

Şi ca şi cum problemele pe care le are deja nu erau de ajuns, şi-a pierdut şi cel mai bun prieten, la începutul anului, după care suferă şi acum: „Problemele de sănătate mi-au reapărut, tumora s-a refăcut, am dureri cumplite de cap uneori și cu toate astea mă descurc în continuare. Pe 22 februarie, anul curent, mi-a plecat cel mai bun prieten, cățelul meu, Rich, care mi-a fost alături 14 ani și cel mai bun prieten, și asta, pe lângă toate problemele care sunt cu mama! De ce mi se întâmplă asta? Eu consider că de fapt acestea sunt niște binecuvântări și dacă stau să mă gândesc și să aplic ceea ce am învățat din spiritualitate, crucea fără Hristos e doar un cuier de lemn și viața fără suferință e degeaba!”, a mărturisit Mircea Solcanu la emisiunea Exclusiv VIP, printre lacrimi și vizibil emoționat, acolo unde a avut o intervenție prin Skype.

Trăieşte dintr-o pensie de 880 de lei

Solcanu nu o duce prea bine nici cu banii. Se întreţine cum poate dintr-o pensie de handicap. „Trăiesc din pensie. Dar nu numai pensia mea e mica, ci a tuturor persoanelor cu handicap. Am 800 de lei și, pentru toți anii lucrați, mi s-au mai adăugat la pensie 80 de lei. Ăștia sunt banii pe care ii iau, 880 lei. Îi îndemn pe colegii jurnaliști să se mai ducă pe la Casa de Pensii, să se uite bine ce contracte semnează și în ce condiții pentru că, la un moment dat, pensia nu iartă pe nimeni. Am lucrat prin anumite locuri și nu apare că am lucrat, dar nu de la trusturile de presă unde am fost angajat. De acolo îmi vin cei 80 de lei. Situația mea cred că poate fi o lecție pentru toți colegii mei. Când ești jurnalist ți se pare că faci o chestie foarte mișto și nu îți mai pasă de aspecte legate de viața ta. Acum, mă descurc cu greu, nu pot să spun că dansez într-un picior. Exact ca celelalte persoane cu handicap și dizabilități. La toți ni-i greu! Mă gândesc că, dacă ceilalți se descurcă, trebuie să mă descurc și eu”, a mai spus Solcanu la Exclusiv VIP. Deși a dispărut de 8 ani din spațiul public și s-a mutat la Constanța, Mircea Solcanu nu a fost uitat și este mereu recunoscut pe stradă.

