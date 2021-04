Fosta iubită a lui Marius Elisei, acuzații după divorțul de Oana Roman: S-a prefăcut! Oricine normal la cap ar fi gândit-o din prima

Oana Roman și Marius Elisei au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Deși păreau că se înțeleg, după ce au avut o nuntă ca-n povești și au împreună o fiică, cei doi au decis să-și spună adio, lucru care i-a luat prin surprindere pe urmăritorii lor.

La câteva luni de la despărțire, fosta iubită a lui Marius Elisei, Florentina Gheorghe, a făcut dezvăluiri incredibile.

Florentina și Marius plănuiau nunta și locuiau împreună cu părinții lui, când bărbatul a decis să înceapă o relație cu Oana Roman. Fosta lui iubită crede că el s-a prefăcut în tot acest timp, cât a durat căsnicia cu fiica lui Petre Roman. El nu ar fi iubit-o, de fapt, pe femeia care l-a făcut tată.

"Sigur s-a prefăcut"

"Ne-am întâlnit la un eveniment, unde Oana Roman era PR. Acolo am avut eu un impact așa să îl văd și am rămas un pic șocată. I-am scris acum, când am aflat că s-au despărțit, doar așa… nu știu.

Mă bucur că a luat o decizie totuși corectă, pe care oricine normal la cap ar fi gândit-o din prima, cum am gândit-o și eu. La un moment dat… cât să te prefaci? Sigur s-a prefăcut!", a declarat Florentina, pentru fanatik.ro.

Florentina Gheorghe, reacție acidă la adresa fiicei Oanei Roman și a lui Marius Elisei

Mai mult, Florentina Gheorghe regretă că Isabela, fetița lui Marius Elisei, suferă din cauza divorțului, dar crede că așa a fost mai bine. Tânăra mai susține că tot ceea ce l-a interesat pe fostul soț al Oanei Roman au fost banii și faima ei.

"Asta e cea mai dureroasă parte, într-adevăr. Pentru mine e un subiect încheiat. Eu oricum nu mi-aș dori vreodată să mai am ceva cu el. Într-adevăr, ceva a rămas acolo, clar. Doar că eu, personal, nu pot să mă înjosesc în halul ăsta", a mai spus ea.