Tot mai mulți români pleacă să muncească peste hotarele țării. Oameni din diferite domenii aleg să lucreze printre străini din cauza faptului că în România salariile sunt prea mici. Numărul celor plecați din țară ar fi ajuns la 5 milioane. Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a explicat, în exclusivitate pentru DC NEWS, de ce sunt mici salariile în România și cât de mult cântărește aici impozitarea muncii.

"România nu are o problemă a forței de muncă, poate veți spune că e scandalos că spun asta, dar România are o problemă cu exportul forței de muncă. Noi creăm forțĂ de muncă care muncește în alte părți. Noi avem peste 5 milioane de români care muncesc în alte țări. Asta înseamnă că noi avem, am creat forță de muncă, doar că ea nu muncește la noi și atunci ar trebui să ne punem întrebări. Dar de ce nu muncește la noi? Din cauza salariilor mici și haideți să vedem care sunt motivele pentru care sunt salariile mici.

Năsui, despre impozitarea muncii: Taman pe salariile mici

O parte din motive este productivitatea muncii, care din cauza acumulării de capital, care este mult mai mare în alte țări decât în România, motive istorice, nu intrăm în detalii, este mai mare în alte țări, dar aveam și această parte pe care o putem rezolva mult mai rapid, a impozitării muncii, a taxării muncii, a acestei poveri fiscale, pe care noi o punem într-o măsură foarte mare taman pe salariile mici.

Orice școală de gândire economică, că e de stânga, că e de dreapta, va spune că le suportă mai greu. Una e să iau unui om 400 de lei dintr-o mie, pe care îi muncește și una e să iau unui om 400.000 de lei dintr-un milion, ăla se va descurca. Cu 600.000 de mii se descurcă, nu își schimbă standardul de viață, dar celui care are 1.000 de lei și îi iei 400 de lei, îi va fi mai greu.", a declarat Caludiu Năsui în interviurile DC NEWS.

Românii care aleg să muncească în străinătate au parte de salarii mult mai mari decât în România. Un expert în stomatologie, spre exemplu, poate primi în Franța între 10 și 15 mii de euro. Și ofertele greu de refuzat nu sunt doar pentru medici, asistenți sau infirmieri. Printre cei mai căutați sunt sudorii, șoferii de camion și instalatorii. Salariile pentru aceștia variază între 2.000-2.500 de euro pe lună.

Vezi mai multe în video: