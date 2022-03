Florin Zamfirescu, explicații în scandalul propagandei rusești de la TNB: Sunt băgat în povestea asta

Florin Zamfirescu a explicat la Realitatea Plus cum s-a ajuns la scandalul propagandei rusești, încheiat cu o anchetă a poliției, după distribuirea neautorizată a unei publicaţii naționaliste în sala de spectacole a Teatrului Național București. Actorul a spus că are legătură cu publicația "Certitudinea" prin faptul că îl cunoaște pe redactorul șef și chiar a publicat articole la această revistă.

"Sunt băgat în povestea asta pentru că, în urmă cu mai bine de un an, prietenul meu Miron Manega, mi-a zis că vrea să facă o mare revistă, "Certitudinea" și îmi propune și mie "nu vrei să fi colaborator?", eu i-am spus că nu știu dacă fac față.

Până la urmă m-am gândit că aș putea scrie critică de teatru, pentru că sunt unele spectacole care pe mine personal mă nemulțumesc. Am și publicat câteva cronici, referitor la un spectacol, n-am mers neapărat pe critici, am mai și lăudat. Asta e contribuția mea la această revistă," a afirmat Florin Zamfirescu, în cadrul emisiunii "Legile Puterii", moderată de Alexandra Păcuraru.

Actorul a mai mărturisit că a citit primele numere și i-au plăcut, pentru că "spunea lucrurile mai pe șleau." Florin Zamfirescu a povestit și cum s-a ajuns la distribuirea publicației în sala de spectacol.

"M-a sunat cineva de la revistă, că editorul publicației a rămas cu retururi și că dacă-l poate distribui și la teatru și a venit cineva la TNB și a început să le pună pe scaune în sală, eu i-am zis "Băi, nu știu dacă e în regulă, trebuia vorbit cu directorul.", a mai spus acesta.

Mircea Rusu, directorul TNB: Eu nu am știut nici cine a distribuit publicația, nici ce conține

Mircea Rusu a spus că nu știa ce conține această publicație.

"Dan Ungureanu, care face parte din conducerea ziarului acela și l-a adus din proprie inițiativă la acest spectacol, pentru că nu se prea vindea, erau niște retururi, le-a adus acolo. (...) Nu a avut niciun consimțământ, nici al dl. Manega care este redactorul-șef al publicației. Am văzut ziarul pe scaune, dar am înțeles că au fost puse de organizatori. noi dacă închiriem o sală, ne-am gândit că sunt distribuite de organizatori. Am văzut și am citit câteva numele din publicație și eu și le-aș fi da permisiunea să fie distribuite în sala de spectacol. Nu sunt antisemit, nu sunt prorurești, e adevărat că promovează o tentă de naționalism mai vehement, dar e adevărat că n-am citit toate numele," a afirmat directorul TNB, Mircea Rusu, în cadrul aceleiași emisiuni.

