Florin Cîţu: Revenirea deficitului bugetar sub 3%, acceptată ca strategie principală

Premierul Florin Cîţu a anunţat că strategia de reducere a deficitului bugetar sub 3 % în 2024 a fost acceptată de Comisia Europeană.

"Înainte de a intra în discuţia despre PNRR, aş vrea să vă anunţ că cei de la Comisia Europeană au publicat şi recomandările referitoare la deficitul excesiv pentru România. Sunt foarte bucuros să vă anunţ că strategia fiscal bugetară, cu revenirea deficitului bugetar sub 3 % în 2024 a fost acceptată ca strategie principală. Deci există încredere în ceea ce am spus că facem, în reformele pe care am spus că le facem", a declarat Florin Cîţu la începutul prezentării PNRR.

Vezi aici PNRR. Documentul complet, publicat de Guvern

Mircea Coşea, avertisment

La finalul lunii mai, profesorul de economie Mircea Coşea avertiza că România se află în faţa unei austerităţi iminente.

"Austeritatea este inevitabilă în România. Trebuie să spunem asta foarte clar, să nu ne mai amăgim cu fel de fel de carnaval la Rio, cu paiete şi sclipici. Este inevitabilă pentru că România, prin PNRR, a preluat sau va prelua şi partea de creditare, de împrumuturi, iar aceste împrumuturi cer garanţii. În condiţiile în care România este în procedură de deficit bugetar, va trebui să aducă dovezi că reduce cheltuielile, în aşa fel încât să poată recupera şi plăti împrumuturile.

Se ştie că asta va însemna blocarea salariilor şi a pensiilor, o reformă în sectorul public care va însemna până la 3-400.000 de oameni daţi afară, în următoarele 6-12 luni. Problema socială se va agrava, pentru că nu putem recalifica această forţă de muncă. Iar lucrul cel mai important aici este că ni se va cere să listăm societăţile cu capital majoritar de stat. Listarea nu înseamnă vânzare, să nu cădem în această retorică, este o chestiune care se practică în lume, dar nu în acest moment. În acest moment, lucrurile nu sunt stabilizate, nu poţi controla listarea şi am putea avea pierderi.

Deocamdată avem probleme mari în agricultură, deci nu putem spera că ne va salva. Economia României este condamnată pe viaţă să rămână subdezvoltată, dacă nu schimbă structura. Oricât ne-am chinui, tot nu vom putea să colectăm şi să folosim cât ar trebui, pentru că nu avem cum. Deci vom împrumuta în continuare", a declarat Mircea Coşea pentru DC NEWS.