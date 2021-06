Vezi aici PNRR. Documentul complet, publicat de Guvern

"Despre ce e PNRR cu adevărat?

Să ne imaginăm România anului 2026: verde, digitală, cu transport curat, cu școli moderne, cu medicină performantă.

Prin oportunitățile de redresare și reziliență ale Uniunii Europene, din instrumentul „UrmătoareaGenerațieUE” (NextGenerationEU), România a conturat planul său de reforme și modernizare pentru cele 29,2 miliarde euro. Dar nu este doar un plan. În documentul pe care-l lansăm se află de fapt desenat chipul României pe care ne-o dorim și pe care abia acum, după zeci de ani, o putem crea.

Piesa de rezistență a programului pe care îl propunem pentru români și România sunt reformele, o serie de transformări esențiale, de la rădăcină, care au fost mereu amânate și de care politicienilor mereu le-a fost teamă. Este momentul să ținen pasul cu Europa modernă, să declanșăm aceste transformări.

Sistemul de pensii va fi reformat, refăcut și pus pe baze solide. În fiecare an sume tot mai mari sunt transferate de la bugetul de stat la bugetul de pensii: 2,5 miliarde lei în 2019 - 12,4 miliarde lei în 2026. Soluții există, dar refuzăm să avem un dialog onest cu românii și nu facem decât să accentuăm dezechilibrele pe seama viitorului copiilor noștri.

Trebuie să avem curajul să le spunem părinților noștri că ceva trebuie să se schimbe", se arată în PNRR.

VEZI AICI DOCUMENTUL COMPLET.

Guvernul a publicat şi împărţirea bugetului din PNRR, pe domenii de activitate.

IATĂ AICI DOCUMENTUL!

PNRR, trimis luni la Bruxelles

România a depus oficial Planul Naţional de Rezilienţă şi Redresare la Bruxelles şi urmează evaluarea oficială a Comisiei Europene, a anunţat, luni, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, într-un videoclip postat pe Facebook, transmite Agerpres.



"Am trimis PNRR-ul la Bruxelles, adică în sistemul informatic al Comisiei Europene. La ora 15:30 am terminat de upload-at toate cele 240 de fişiere care înseamnă acum PNRR-ul, împărţit pe aproape 30 de capitole. Suntem aproape de capătul drumului, ca să zic aşa. În acest moment, România are PNRR-ul oficial depus. Urmează evaluarea oficială a Comisiei Europene. Vom avea câteva luni în care vom primi scrisori de evaluare pe fiecare componentă, va trebui să decidem cum ţinem cont de aceste observaţii, astfel încât, la toamnă, să avem planul aprobat şi să mergem mai departe", a transmis Ghinea.