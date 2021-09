Florin Cîţu: Revendicările transportatorilor, rezolvate în Parlament. Decizia privind carantinarea aparține specialiștilor

Prim-ministrul Florin Cîţu transmite că mare parte dintre revendicările transportatorilor au fost rezolvate sau urmează să fie rezolvate în Parlament, dar decizia privind carantinarea celor care vin din ţări cu risc epidemiologic aparţine specialiştilor.



„O echipă a discutat cu ei. Sunt mai multe lucruri pe care le-am discutat cu transportatorii. O mare parte dintre lucrurile pe care le aveau, le revendicau au fost rezolvate şi se rezolvă în Parlamentul României astăzi. În ceea ce priveşte carantinarea, decizia nu este la Guvern, este la specialişti. Eu aşa am lucrat de fiecare dată. Dacă specialiştii recomandă că asta trebuie să fie pentru cei care vin din ţările din zonă roşie, aceasta va fi soluţia.

Dacă sunt vaccinaţi, nu cred că sunt în carantină; dacă nu sunt vaccinaţi, vom vedem dacă se poate pe baza unui test să nu stea în carantină. Din punctul meu de vedere, eu vreau ca lucrurile să rămână deschise pentru cei care un certificat verde, ceea ce înseamnă vaccinare, trecut prin boală sau testare. Dacă acest lucru se acceptă, nu ar trebui să fie nicio problemă. Dar nu putem să avem nici o altă variantă. Doar să mergem pe încredere nu se poate, mai ales în această situaţie“, a arătat Cîţu, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.



Câteva zeci de camioane reprezentând trei asociaţii patronale ale transportatorilor rutieri au fost parcate, miercuri dimineaţă, în Piaţa Victoriei, în cadrul unui miting de protest al transportatorilor. Nemulţumirile acestora sunt legate de: politica Guvernului de impozitare a diurnei şoferilor de transport de marfă, preţurile asigurărilor obligatorii auto şi carantinarea şoferilor, scrie Agerpres.

Cîțu, revoltă: E strigător la cer să ai vaccin - soluția- și să ajungi în spital

Florin Cîțu s-a arătat revoltat în conferința de presă.

„Dacă doriți să încurajați vaccinarea, dacă cei din HORECA vor funcționa doar pentru cei vaccinați, aveți de gând să implementați această regulă și în cazul altor activități precum evenimente private, concerte...?“, a fost întrebarea adresată premierului Florin Cîțu.

„Bineînțeles, este intenția mea de a merge în acea direcție. Vom trimite în Parlamentul României proiectul de lege care va spune că pentru personalul medical, pentru personalul din învățământ și asistenții sociali să se testeze din propriile resurse, îi vom împinge spre asta. Nu voiam să ajungem aici, nu am vrut să ajungem niciodată în această situație. De aceea am avut vaccin la dispoziție și am avut tot timpul, dar dacă nu ne vaccinăm, nu avem ce face. Asta e direcția în care vom merge.

Până la urmă, va trebui să avem această delimitare în care persoanele vaccinate pot merge mai departe să-și vadă de activitate, iar persoanele nevaccinate, care reprezintă un risc pentru ceilalți, nu vor putea să participe.

Pe de-o parte ne mirăm că nu se vaccinează lumea, pe de altă parte avem cadre medicale care nu s-au vaccinat. Exemplul trebuie să vină de la cadrele medicale, nu de la politicieni“, a declarat Florin Cîțu (citește continuarea AICI).