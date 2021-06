Florin Cîţu merge, sâmbătă, la Sibiu, în fieful lui Klaus Iohannis

Programul de sâmbătă, 12 iunie, al premierului Florin Cîţu:

Vizită în județul Sibiu

Ora 11.00 Întâlnire cu reprezentanții Clubului economic german

- Hotel Hilton, Strada Pădurea Dumbrava 1, Sibiu

- Presa va avea acces în curtea Hotelului

- Oportunități imagini la începutul întâlnirii pentru fotograful și cameramanul oficiali

Ora 12.30 Întâlnire cu echipa de conducere a Teatrului Național ”Radu Stanca” din Sibiu

- Hotel Hilton, Strada Pădurea Dumbrava 1, Sibiu

- Presa va avea acces în curtea Hotelului

- Oportunități imagini la începutul întâlnirii pentru fotograful și cameramanul oficiali

Ora 14.00 Întâlnire cu reprezentanții principalilor angajatori din județul Sibiu

- Sediul Consiliului județean, Strada General Magheru 14, Sibiu

- Oportunități imagini la începutul întâlnirii pentru fotograful și cameramanul oficiali

Ora 15.30 Declarații de presă

- Conferința va fi transmisă live pe pagina oficială de Facebook a Guvernului

- Sediul Consiliului județean, Strada General Magheru 14, Sibiu

Ora 16.00 Vizita la Spitalul Județean de Urgență Sibiu

- Oportunități imagini pentru mass-media în curtea unității sanitare

- Bulevardul Corneliu Coposu 2-4, Sibiu

Ora 16.30 Întâlnire cu reprezentanții cultelor din județul Sibiu

- Biblioteca Astra, Strada George Barițiu, Sibiu

- Presa va avea accces imagini la plecarea invitaților

- Oportunități imagini la începutul întâlnirii pentru fotograful și cameramanul oficiali.

Cîţu: PNRR nu a fost respins; funcţionarii care tratează superficial acest proiect pleacă acasă

Premierul Florin Cîţu a reiterat vineri că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) depus de România la Bruxelles nu a fost respins şi că toţi banii, 29,2 miliarde de euro, vor fi atraşi de ţara noastră, precizând că, în actuala etapă, Comisia Europeană a formulat o serie de observaţii care vor trebui să primească răspunsuri rapide din partea funcţionarilor care lucrează la acest document, altfel cei care tratează superficial lucrurile riscă să plece acasă.



"Aş vrea să clarificăm câteva lucruri despre PNRR, pentru că am văzut mai multe ştiri false. Am spus şi de dimineaţă că nu a fost respins PNRR şi nu a fost retrimis PNRR, este o ştire falsă. Şi acesta este adevărul - înainte să vină Comisia cu precizări, care au confirmat ceea ce am spus. Aici, românii trebuie să fie foarte atenţi şi să fie lucrurile foarte clare pentru ei, nu pierdem aceşti bani, 29,2 miliarde de euro, îi vom lua pe toţi, avem proiecte depuse pentru aceşti bani, proiecte importante de investiţii pentru România care vor fi terminate până-n 2026 - infrastructură, spitale, România educată, planul de dezvoltare pentru UAT-uri sau fond de dezvoltare pentru UAT-uri, acolo sunt proiecte pentru a lua aceşti bani. În acest moment suntem într-o procedură firească în care sunt toate ţările din Uniunea Europeană. Comisia Europeană face observaţii, noi le răspundem şi aici suntem în acest moment", a declarat Florin Cîţu într-o conferinţă de presă a CJ Sălaj.