Finlanda a intrat oficial în NATO. Stoltenberg: Putin a vrut să menţină uşa închisă. Astăzi îi arătăm că a eşuat

Finlanda a devenit marţi cel de-al 31-lea membru al Alianţei Nord-Atlantice în urma unei ceremonii desfăşurate la sediul NATO în cadrul căreia a depus instrumentul de aderare, care a fost înaintat secretarului de stat al SUA, Antony Blinken, reprezentantul statului gardian al tratatului fondator, informează Agerpres.



Ultimul pas înainte de aderarea Finlandei a avut loc marţi la sediul Alianţei, unde Turcia, ultima care a ratificat aderarea statului nordic, a transmis documentele în cauză reprezentanţilor SUA.



Apoi, la ora locală 14.30, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a invitat, în cadrul unei ceremonii publice, pe ministrul de externe finlandez, Pekka Haavisto, să depună instrumentul de aderare la Tratatul Atlanticului de Nord, înmânându-l secretarului de stat american, Antony Blinken, reprezentant al statului gardian al tratatului fondator.



Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat apoi că Finlanda este oficial a 31-a ţară membră a NATO.



Şeful diplomaţiei americane a salutat o "zi istorică" pentru NATO prin aderarea Finlandei, "grăbită", potrivit lui, de invazia rusă din Ucraina. "Sunt tentat să spun că este poate singurul lucru pentru care îi putem mulţumi preşedintelui rus (Vladimir) Putin, pentru că, încă o dată, a grăbit ceva ce dorea să evite agresând Ucraina", a declarat secretarul de stat american înainte de ceremonie.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de felicitare Finlandei pe contul personal de Twitter:

Romania ???????? congratulates Finland ???????? on becoming the 3️⃣1️⃣st @NATO Ally today! In the face of unprecedented challenges in our region, our unity & solidarity will always prevail. Our Alliance is stronger now! @niinisto #WeAreNATO