Filip Havârneanu, asaltat de ieșeni: Avem un chestionar pe care îl ducem, apoi, în Parlament / video

„Parlamentarii sunt mult prea distanți față de electorat. Puterea centrala, aici la București, e complet diferită de oamenii din țară și reprezentativitate este minimă deși sunt oameni aleși. Ce părere aveți? Cât de apropiați sunt parlamentarii de Iași față de locuitorii Iașului?”, a întrebat Narcis Neagoe.

„Personal, ies în fiecare săptămână și vorbesc cu ieșenii. Avem un chestionar, încercăm să vorbim cu lumea să vedem ce își dorește și după aceea să ducem dorința lor în Parlament. Recunosc că nu am mai văzut asta și cumva unora li se pare prea jos: „Eu sunt deja ales, eu trebuie să fac proiectele pe care le cred pentru că lumea m-a votat.” Mi se pare că trebuie să mergi în stradă și să vorbești cu oamenii, să iei ideile lor și să le duci mai sus. Depinde de la om la om. E mentalitatea mea, poate pentru că sunt mai tânăr, vreau să vorbesc cu oamenii.

Foarte multe proiecte legislative pe care le-am inițiat, le-am inițiat vorbind cu oamenii, spunând ce probleme au. Apoi am încercat cu echipa de la juridic să venim cu niște soluții. Dacă întrebăm alți parlamentari spun: „ De asta ești ales aici, nu te mai duci să vorbești cu cetățenii, tu trebuie să vii cu idei.” Pot să-i înțeleg și pe ei, dar depinde de mentalitatea fiecăruia și de ce crede că este mai bine.", a spus Filip Havârneanu.

„Atunci când oamenii nu au o idee mult prea bună, cum gestionați situațiile în care cererile oamenilor, uneori, nu au sens?”, a întrebat Narcis Neagoe.

„Credeți-mă că primesc zeci de mesaje în fiecare zi cu idei despre cum să schimbăm România. Asta nu înseamnă că toate sunt bune, dar cu siguranță din unele idei putem construi ceva. Dacă stăm și analizăm care e problema de bază, împreună cu cei care ne scriu, vedem că putem schimba anumite lucruri.”, a spus Filip Havârneanu.

Filip Havârneanu, deputat USR, a fost invitat la Generaţia Schimbării, la DC NEWS TV.

În cadrul emisiunii, acesta a rememorat un dialog purtat cu un parlamentar din grupul PSD, căruia nu i-a dat numele.

"Câte înjurături nu am primit... şi asta mi se pare trist. La TV se ia doar sunetul de microfon. Când sunt la tribuna parlamentului, se aude doar ce vorbesc eu, dar nu şi ce e în sală. Şi vă dau un exemplu. La dezbaterea pe legile educaţiei, vorbeam de mărirea salariilor profesorilor. Şi auzeam din sală, fix din faţa mea, că în centru stă PSD-ul: 'Băi copile, ce faci acolo, tu nu ai nici facultatea terminată!'. Şi am zis că am două masterate. "Da, ai două masterate, dar facultatea ai terminat-o?". Moment în care m-am blocat. Păi cum să am masterate dacă nu am facultate? Ăsta e nivelul", a declarat Filip Havârneanu. ... Citește mai mult AICI.

