Havârneanu, USR: I-am zis cuiva din grupul parlamentar PSD că am două masterate, şi m-a întrebat dacă am facultatea terminată. M-am blocat! Ăsta e nivelul

În cadrul emisiunii, acesta a rememorat un dialog purtat cu un parlamentar din grupul PSD, căruia nu i-a dat numele.

"Câte înjurături nu am primit... şi asta mi se pare trist. La TV se ia doar sunetul de microfon. Când sunt la tribuna parlamentului, se aude doar ce vorbesc eu, dar nu şi ce e în sală. Şi vă dau un exemplu. La dezbaterea pe legile educaţiei, vorbeam de mărirea salariilor profesorilor. Şi auzeam din sală, fix din faţa mea, că în centru stă PSD-ul: 'Băi copile, ce faci acolo, tu nu ai nici facultatea terminată!'. Şi am zis că am două masterate. "Da, ai două masterate, dar facultatea ai terminat-o?". Moment în care m-am blocat. Păi cum să am masterate dacă nu am facultate? Ăsta e nivelul", a declarat Filip Havârneanu.

"Sunt oameni buni şi capabili în toate partidele, niciodată nu am spus că un partid e mai bun şi restul varză. Dar cum sunt oameni buni, sunt şi oameni care ne cam fac de râs. Şi lucrul ăsta deranjează. Pentru că e greu să redai încrederea oamenilor în parlamentari, atât timp cât unii te trag în jos foarte tare", a mai indicat deputatul.

Filip Havârneanu a renunţat la meseria de profesor pentru a intra în politică: Mă simţeam neputincios, nu puteam schimba nimic

"Eu nu îmi doream să fac politică, nu a fost vreun plan din timp. Eram la Sorbona, prin Erasmus, şi mă uitam la ce se întâmplă în ţară. Aveam ofertă de job acolo, să rămân profesor în Franţa. Dar vedeam OUG 13, vedeam protestele, şi mă simţeam revoltat, şi în acelaşi timp neputincios, pentru că nu puteam schimba nimic. Şi mi-am dat seama că singura schimbare posibilă este dacă intru în politică. Atunci erau PNL, PSD şi USR, altceva nu exista. Am crezut că în USR o să găsesc o armată, zeci de mii de oameni care vor să schimbe sistemul, dar am fost uşor dezamăgit să văd că nu prea erau oameni. Eram foarte puţini.

Uşor, uşor, mi-am dat seama că schimbarea pe care mi-o doream nu se poate face deodată, chiar dacă eu sunt nerăbdător. Sunt schimbări graduale. Cu siguranţă, însă, nu îmi doream să fac politică.

Cred că am făcut alegerea potrivită, dar toată familia mea era de profesori, şi asta îmi doream şi eu să fac", a declarat Filip Havârneanu, cel care a depus jurământul ca parlamentar la vârsta de 26 de ani.

